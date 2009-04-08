به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم بزرگداشت مرحوم حجت‌الاسلام حسین ایرانی که عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان ‏بیوت برخی از مراجع تقلید، فرماندار، ‌مسئولان استانی و برخی از مدیران مدارس علمیه قم در ‏سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی ‏استان قم برگزار شد، حجت‌الاسلام نظری منفرد از اساتید حوزه علمیه قم طی سخنانی از حجت‌الاسلام ایرانی به عنوان ‏فردی متعهد و ‏خلاق یاد کرد و افزود: مرحوم ایرانی همواره در بین مردم بود و تا لحظات آخر عمرش در محل کار حضور داشت و به درد دل مردم گوش ‏می‌داد. ‏



وی اظهار داشت: حجت‌الاسلام ایرانی دو دوره نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اما همیشه در بین مردم حاضر بود و ‏به مشکلات آنان رسیدگی ‏می‌کرد. ‏



استاد حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه خلاء شخصیت برجسته‌ای همچون مرحوم ایرانی در مدیریت کشور احساس می‌شود، تصریح ‏کرد: آن مرحوم در کار خود ‏عقل را با خلاقیت در هم آمیخته بود. ‏



وی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین وجود تمایز انسان و سایر موجودات پرداخت و گفت: اصلی‌ترین وجه تمایز انسان از سایر ‏موجودات این است که همواره ‏بهترین راه را بر می‌گزیند. ‏



نظری منفرد خاطر نشان کرد: انسان نباید عمر خود را در راه بدست آوردن مادیات تلف کند. ‏



مرحوم حجت‌الاسلام و المسلمین ایرانی علاوه بر مسئولیت‌های اجرایی و حضور در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل، ‏فرماندهی سپاه استان‌های ‏مرکزی، سمنان و قم را نیز برعهده داشت. ‏

