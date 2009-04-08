به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم بزرگداشت مرحوم حجتالاسلام حسین ایرانی که عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان بیوت برخی از مراجع تقلید، فرماندار، مسئولان استانی و برخی از مدیران مدارس علمیه قم در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، حجتالاسلام نظری منفرد از اساتید حوزه علمیه قم طی سخنانی از حجتالاسلام ایرانی به عنوان فردی متعهد و خلاق یاد کرد و افزود: مرحوم ایرانی همواره در بین مردم بود و تا لحظات آخر عمرش در محل کار حضور داشت و به درد دل مردم گوش میداد.
وی اظهار داشت: حجتالاسلام ایرانی دو دوره نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اما همیشه در بین مردم حاضر بود و به مشکلات آنان رسیدگی میکرد.
استاد حوزه علمیه قم در ادامه با بیان اینکه خلاء شخصیت برجستهای همچون مرحوم ایرانی در مدیریت کشور احساس میشود، تصریح کرد: آن مرحوم در کار خود عقل را با خلاقیت در هم آمیخته بود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به تبیین وجود تمایز انسان و سایر موجودات پرداخت و گفت: اصلیترین وجه تمایز انسان از سایر موجودات این است که همواره بهترین راه را بر میگزیند.
نظری منفرد خاطر نشان کرد: انسان نباید عمر خود را در راه بدست آوردن مادیات تلف کند.
مرحوم حجتالاسلام و المسلمین ایرانی علاوه بر مسئولیتهای اجرایی و حضور در جبهههای نبرد حق علیه باطل، فرماندهی سپاه استانهای مرکزی، سمنان و قم را نیز برعهده داشت.
قم - خبرگزاری مهر: با حضور نمایندگان بیوت مراجع و مسئولان استانی مجلس بزرگداشت مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم بزرگداشت مرحوم حجتالاسلام حسین ایرانی که عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان بیوت برخی از مراجع تقلید، فرماندار، مسئولان استانی و برخی از مدیران مدارس علمیه قم در سالن اجتماعات اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم برگزار شد، حجتالاسلام نظری منفرد از اساتید حوزه علمیه قم طی سخنانی از حجتالاسلام ایرانی به عنوان فردی متعهد و خلاق یاد کرد و افزود: مرحوم ایرانی همواره در بین مردم بود و تا لحظات آخر عمرش در محل کار حضور داشت و به درد دل مردم گوش میداد.
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