پلیس انگلیس به کشتن یک نفر در نشست گروه 20 متهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، در شرایطی که یک هفته از برگزاری نشست گروه 20 در لندن می گذرد، کشته شدن یک شهروند انگلیسی توسط پلیس شهری این کشور جنجال بر انگیز شده است.

سی ان ان با نمایش فیلم حمله پلیس به لان تاملینسون مرد کشته شده آورد: تاملینسون جزء تظاهرات کنندگان نبوده است و تنها در حال عبور از محل تظاهرات بوده که از پشت مورد حمله پلیس انگلیس قرار می گیرد که پس از این حمله دچار ایست قلبی می شود.

پسر و مادر تاملینسون در گفتگو با سی ان ان، حمله پلیس لندن به پدر خود را در حالی که هیچ اقدامی علیه پلیس انجام نداده بوده، جنایت اعلام کرده و خواهان رسیدگی مقامات قضایی به این موضوع شدند.

گروههای مختلف حقوق بشر در انگلیس و اتحادیه اروپا، حمله پلیس به تظاهرات کنندگان علیه سران گروه 20 در لندن را مخالف آزادی بیان و کشتار تاملینسون را جنایت اعلام کرده اند.

نشست گروه 20 در لندن که در 2 آوریل در این شهر برگزار شد، با تظاهرات صدها هزار نفری در سراسر اروپا همراه بود که به درگیری با پلیس انجامید.

تظاهرکنندگان اروپایی، فساد مدیران موسسات مالی و بانکهای غرب را عامل بحران مالی جهانی اعلام کردند.