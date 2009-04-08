به گزارش خبرنگار مهر، ولید معلم وزیرامور خارجه سوریه در نشست مطبوعاتی مشترک خود با وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران که عصر چهارشنبه در تهران برگزار شد ، سفر خود را به ایران در چارچوب هماهنگی های مسئولان در راستای تحقق منافع دو دولت خواند.

وی افزود: سوریه از مواضع خوب و حمایت ایران از مواضع دمشق در قبال فلسطین تقدیر می کند و ارزش زیادی برای این روابط قائل است.

ولید معلم مذاکرات دوجانبه مشترک با وزیرامورخارجه جمهوری اسلامی ایران را مثبت و سازنده خواند و گفت: در مذاکراتی که صورت گرفت آرا و نظرات ما با مقامات ایرانی مشترک بود ، در خصوص تحولات سریعی که در چند ماه گذشته رخ داد با یکدیگر صحبت کردیم .

خبرنگاری در ادامه این نشست خبری دیدگاه دمشق را درباره موضع دولت کنونی اسرائیل که شرط مذاکره با فلسطین را جدا شدن سوریه از ایران اعلام کرده است پرسید ، ولید معلم تصریح کرد: کسی نمی تواند سوریه را از مسائل و آرمان فلسطین جدا کند چرا که پیوستگی عمیقی بین مردم سوریه و فلسطین وجود دارد.

وی تاکید کرد: نه اسرائیل و نه غیر از آن توانایی جداسازی سوریه از فلسطین را ندارد زیرا در فلسطین باید صلح تمام عیار برقرار و دولت فلسطین به پایتختی قدس شریف تشکیل شود، رژیم صهیونیستی به مرزهای 4 ژوئن 1967 بازگردد و آوارگان فلسطینی نیز به وطن برگردانده شوند ، لذا بدون تحقق این مسائل ، سخن گفتن از صلح عادلانه و تمام عیار بسیار سخت است.

ولید معلم همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود تلاش هایی برای میانجیگری در پرونده هسته ای ایران با کشورهای غربی بوده و آیا این موضوع صحت دارد یا خیر، گفت: اگر به خاطر داشته باشید در سفر اخیر بشار اسد به ایران وی در یک نشست خبری اعلام کرد که سوریه به هیچ وجه در این خصوص میانجیگری نمی کند به دلیل اینکه سوریه معقتد است که ایران حق غنی سازی اورانیوم را دارد ، جلوگیری از این حق با قرارداد ان پی تی هماهنگ نیست .

وزیرامور خارجه سوریه ادامه داد: ایران نیز بارها اعلام کرده که برنامه هسته ای کشورش مسالمت آمیز است.

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا سوریه برای بهبود روابط ایران با کشورهای عربی منطقه تلاش می کند یا خیر اظهار داشت : ما اهمیت زیادی برای سفرهایی که متکی به سوریه انجام داده قائلیم و دمشق اهتمام ویژه ای برای داشتن بهترین روابط ایران با کشورهای همسایه عرب خود قائل است ، چرا که ایران از مواضع عادلانه ما حمایت کرده است.

ولید معلم خاطرنشان کرد: برای تحقق بهترین روابط در کشورهای منطقه ، همبستگی، تامین امنیت و ثبات در خلیج فارس، خاورمیانه ، افغانستان و آسیای مرکزی لازم است و باید اعتراف کرد که ایران کشوری مهم در منطقه است.

وزیرامور خارجه سوریه تاکید کرد: اگر اختلاف بین برخی کشورهای عربی و ایران بروز کند ما تمام تلاش خود را برای رفع آن انجام خواهیم داد و لذا سوریه تمام تلاش خود را می کند اما میانجیگری نخوهد کرد.