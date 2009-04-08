به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اساتید و اعضای انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران و کارکنان کارخانجات برتر صنایع غذایی کشور، با اشاره به مشکلات پیش روی صنایع کشور بخصوص صنایع غذایی گفت: امروز در کشور هیچ کس نیست که استراتژیک بودن صنایع غذایی را انکارکند.

وی با اشاره به دارا بودن مزیت های نسبی بالا در صنایع غذایی کشور تصریح کرد: صنایع غذایی، پس از جنگ تحمیلی رشد بسیار سریعی را در کشور آغاز کرد و به مراحل خوبی هم رسید، اما بی توجهی ها مشکلات جدی را برای صنعتگران و تولید کنندگان بوجود آورده است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی استفاده از تجربیات پس از جنگ توسط متخصصین، محققان و برنامه ریزان کشور را از نیازهای کنونی برای تقویت صنعت تولید کشور خواند و گفت: امروز واردات بی رویه و بیش از نیاز ضربه سنگینی به تولید و صنعت وارد می کند و صنایع گوناگون کشور را که سالها برای رشد و شکوفایی آنان تلاش شده است در سراشیبی قرار می دهد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقویت صنایع کشور را یک ضرورت واقعی خواند و گفت: توجه به اجرای برنامه ریزی های بلند مدت، رفع موانع مالی، بانکی و ارزی صنایع، توجه به صادرات و مزیت های نسبی در کشور و استفاده از فناوری های روز در صنایع می تواند بسیاری از مشکلات تولید و صنعت کشور را برطرف کند.

در ابتدای این دیدار دکتر حسینی رئیس باشگاه متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران، رهبری و امینی از فراکسیون صنایع غذایی مجلس شورای اسلامی و مهندس مرتضوی، دکتر اقلامی، شریعتی و مقتدایی، از نخبگان صنایع غذایی کشور با تشکر از حمایت های همیشگی آیت الله هاشمی رفسنجانی از صنایع کشور به تشریح وضعیت صنایع غذایی در کشور پرداختند و برخی مشکلات پیش روی این صنعت نظیر بی توجهی به برنامه ریزی های بلند مدت، عدم تامین منابع مالی فوری مورد نیاز، کاهش رشد، مشکل نرخ ارز، موانع صادرات و بی توجهی به مزیت های نسبی در صنایع غذایی را مطرح و خواستار توجه ارکان کشور، بخصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام به صنایع غذایی در سیاست ها و برنامه ریزی های آتی کشور شدند.