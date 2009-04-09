الاتفاق با شکست الشباب بالاتر از سپاهان ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین دیدار از هفته سوم مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا، شب گذشته تیم الاتفاق عربستان در ورزشگاه پرنس محمد شهر دمام به مصاف الشباب امارات رفت و توانست میهمان اماراتی خود را با شکست سنگین 4 بریک روبرو کند.

در این بازی پرنس تاگو (6 و 81) و صالح بشیر (16 و 67) برای میزبان گل زدند و ریناتو تنها یکی از گل‌های خورده الشباب را در دقیقه 48 جبران کرد.

با این حساب الاتفاق با شش امتیاز در صدر جدول گروه D قرار گرفت و سپاهان با چهار امتیاز در جای دوم ایستاد. بنیادکار چهار امتیازی و الشباب سه امتیازی نیز به ترتیب در رده های سوم و چهارم این گروه قرار گرفتند.

در بازیهای هفته چهارم گروه D که روز 21 آوریل - اول اردیبهشت ماه برگزار می شود تیم الشباب در امارات میزبان الاتفاق است و سپاهان در اصفهان با بنیادکار دیدار می کند.