سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها را به دولت ارائه کرده که همچنان منتظر تصمیم هیئت دولت در این زمینه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال قانون خدمات کشوری اجرا می شود و کارکنان دولت از افزایش حقوق بهره مند می شوند، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز انجام خواهد شد.

قائم مقام وزیر علوم ادامه داد: سال گذشته مجموعا حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 10 درصد افزایش یافت که هشت درصد آن توسط هیئت دولت و دو درصد توسط هیئت امنای دانشگاهها تصویب شد.

حسینی تاکید کرد: حقوق کارکنان دانشگاهها نیز تا 30 درصد افزایش خواهد یافت اما امیدواریم هئیت دولت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها را بیش از 10 درصد افزایش دهد.