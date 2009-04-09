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۲۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

قائم‌مقام وزیر علوم به مهر خبر داد: افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها/ تعیین درصد افزایش در هیئت دولت

قائم‌مقام وزیر علوم به مهر خبر داد: افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها/ تعیین درصد افزایش در هیئت دولت

قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سال جدید گفت: طرح افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها به هئیت دولت ارائه شده که امیدواریم این رقم بیش از سال گذشته به تصویب دولت برسد.

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها را به دولت ارائه کرده که همچنان منتظر تصمیم هیئت دولت در این زمینه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امسال قانون خدمات کشوری اجرا می شود و کارکنان دولت از افزایش حقوق بهره مند می شوند، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها نیز انجام خواهد شد.

قائم مقام وزیر علوم ادامه داد: سال گذشته مجموعا حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 10 درصد افزایش یافت که هشت درصد آن توسط هیئت دولت و دو درصد توسط هیئت امنای دانشگاهها تصویب شد.

حسینی تاکید کرد: حقوق کارکنان دانشگاهها نیز تا 30 درصد افزایش خواهد یافت اما امیدواریم هئیت دولت افزایش حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها را بیش از 10 درصد افزایش دهد.

کد مطلب 857237

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