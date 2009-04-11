به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر با افزایش تعداد شبکه‌های تلویزیون و زمان پخش برنامه‌ها از روزی چند ساعت به شبانه‌روزی، مجموعه‌های زیادی در ژانرهای مختلف از ملودرام گرفته تا تاریخی، پلیسی و... تولید و پخش شده است. ابتدا تولید مجموعه‌های بیشتر برای پر کردن آنتن امری ناممکن به حساب می‌آمد، اما با جذب کارگردانان جوان و گمنام این امر میسر شد.

طبعاً با افزایش تقاضا، توجه به کیفیت کمرنگ شد، با این حال هر روز شاهد تولید مجموعه‌های مختلف تلویزیونی هستیم. زمانی بود که کارگردانان سینما در رسانه تلویزیون کار نمی‌کردند، اما از چند سال پیش شاهد حضور پررنگ آنها نیز در تلویزیون و مجموعه‌سازی هستیم.

مجموعه‌سازی روندی صعودی دارد بدون آنکه مورد آسیب‌شناسی کارشناسی قرار بگیرد. مقایسه کیفی این آثار حاکی از آن است که مجموعه‌سازی به امری سفارشی تبدیل شده و با این شرایط و با تعداد کثیر مجموعه‌ها به خاطر سپردن نام‌ آنها هم دشوار شده و تنها تعداد کمی از مجموعه‌ها در ذهن مخاطب باقی می‌ماند.

بیژن امکانیان و پرویز پورحسینی در نمایی از مجموعه "سایه تنهایی"

برخی مواقع تعداد مجموعه‌ها به حدی زیاد می‌شود که در پشت چراغ قرمز پخش می‌مانند و با وجود آنکه روابط عمومی شبکه‌ها به دفعات از پخش آنها در مناسبت‌های خاص خبر می‌دهند، اما روی آنتن نمی‌روند. مجموعه‌های "گلریزان"، "سایه تنهایی" و "خونمردگی" از این دست مجموعه‌ها هستند که خبر پخش آنها چند بار اعلام شده، اما هنوز روی آنتن نرفته‌اند.

در این بین مجموعه‌‌ای همچون "گیلعاد" هم هست که چند سال پیش به مناسبت ایام دهه فجر تولید شد. در حالی که روابط عمومی شبکه دو قبل از فرا رسیدن دهه فجر در سال‌های 86 و 87 اعلام کرده بود این مجموعه در ایام دهه فجر روی آنتن می‌رود، اما این اتفاق نیفتاد و "گیلعاد" اخیراً بدون هیچ مناسبتی روی آنتن شبکه دو رفته است.

پاسخ مسئولان هم بعد از چند بار اطلاع‌رسانی و روی آنتن نرفتن مجموعه‌ها در نوع خود بی‌نظیر است، چرا که آنها معتقدند مجموعه‌های تولید شده ضعیف نیستند و قرار است در زمان مناسب روی آنتن برود.

البته در این باره سئوال‌هایی مطرح می‌شود. مثلاً اگر نیاز به ساخت مجموعه‌ای احساس نمی‌شود، چرا باید برای ساخت آن بودجه صرف شود؟ چرا مجموعه‌ای‌ که از تولید آن چند سال گذشته و دیگر موضوع آن با نیاز روز جامعه همخوانی ندارد باید در کنداکتور پخش قرار بگیرد و ...

مجموعه تلویزیونی"سایه تنهایی" به کارگردانی بیژن شکرریز و تهیه‌کنندگی محسن شایانفر 20 بهمن سال 85 کلید خورد مراحل فنی آن سال 86 به پایان رسید.

روابط عمومی شبکه یک شهریور سال 87 اعلام کرد پخش این مجموعه از اواخر مهرماه همان سال و بعد از ماه رمضان روزهای چهارشنبه شروع می‌شود، اما این مجموعه هنوز پخش نشده است. شایانفر پارسال در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد این مجموعه هیچ مشکلی برای پخش ندارد، اما دلیل تعویق پخش را نمی‌داند.

در این مجموعه بیژن امکانیان، نسرین مقانلو، پرویز پورحسینی، علی دهکردی، فریبا متخصص، امیرمحمد زند، پرستو گلستانی، نگین صدق گویا، کتانه افشارنژاد، اصغر محبی، لیلی تقوی، هرمز سیرتی، زویا امامی، نادیا گلچین، سیما مطلبی، شیوا خسرومهر، پریسا گلدوست، ارسیا صنعتی، هنگامه حمیدزاده و ... در آن بازی کردند.

"سایه تنهایی" به معضلات پزشکی و روابط انسانی می پردازد و فیلمنامه را مینو فرشچی در 26 قسمت نوشته است. مدیر تصویربرداری: محمدرضا خامه‌چیان، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: راما قویدل، طراحی صحنه و لباس: نگار جاودان، صدابردار: مهدی آزادی و طراح چهره‌پردازی: محمود مهدوی با این پروژه همکاری دارند.

مجموعه تلویزیونی"گلریزان" با نام قبلی "سفر بخیر" به کارگردانی مسعود رشیدی و تهیه‌کنندگی افشین زمانی 15 شهریور سال 85 کلید خورد و سال 86 آماده پخش شد. این مجموعه طبق اطلاع‌رسانی شبکه یک قرار بود اواخر مهرماه سال 87 بعد از ماه رمضان روزهای شنبه روی آنتن برود، اما این اتفاق نیفتاد.

"گلریزان" زندگی چند جوان و خانواده آنها را به صورت موازی دنبال می‌کند. قصه این مجموعه در محله‌ای قدیمی اتفاق می‌افتد. ماجرا از جایی آغاز می‌شود که حشمت بعد از گذشت سال‌های طولانی از زندان آزاد می‌شود. او به جرم قتل پدر مرتضی به زندان رفته است. در غیاب او عزت دوست صمیمی‌ حشمت به هیچکدام از قول‌هایش درباره خانواده او عمل نکرده و آنها را رها کرده است ...

فیلمنامه 26 قسمتی "گلریزان" را سیدعلی اکبر محلوجیان نوشته و در آن فرامرز صدیقی، کتایون امیرابراهیمی، ایرج نوذری، سیامک اطلسی، کاظم افرندنیا، یوسف مرادیان، مارال فرجاد، آرام جعفری، سمیرا سیاح، مهدی امینی‌خواه، کاوه سماکباشی، پویا امینی، امیر غفارمنش، مریم بلالی‌مقدم، ناصر گیتی‌جاه، مهدی فقیه و ... مقابل دوربین علی محمدزاده ایفای نقش کردند. علی اصغر هندی، محمود حکمت اثر و رضا افشاری بازیگران همدانی مجموعه هستند.

عوامل این پروژه عبارتند از قاسم صالحی برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، بابک شعاعی طراح چهره پردازی، رضا کنشلو صدابردار، محمد محمدی طراح صحنه، نیلوفر سجادی طراح لباس، حامد وحید دستیار کارگردان و غزل رشیدی منشی صحنه.

پولاد کیمیایی و لیلا اوتادی در نمایی از مجموعه "خونمردگی"

مجموعه تلویزیونی "خونمردگی" به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی سوم آذر سال 86 کلید خورد و 12 دی از سوی روابط عمومی شبکه یک اعلام شد ایام محرم روی آنتن می‌رود، اما پخش نشد. شبکه یک هشت خرداد سال 87 دوباره از پخش این مجموعه در ایام محرم خبر داد، اما باز هم پخش نشد.

این مجموعه در 13 قسمت 50 دقیقه‌ای بر اساس فیلمنامه سعید نعمت‌الله در گروه فیلم و سریال شبکه یک تهیه شد و پولاد کیمیایی، لیلا اوتادی، عبدالرضا اکبری، حبیب دهقان‌نسب، سیاوش طهمورث، سولماز غنی، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، پوراندخت مهیمن، مهدی فقیه، سیروس میمنت و سالومه شاهرخی در آن بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان مجموعه "خونمردگی" آمده است: رسول ورزشکاری است که بعد از مسابقات جهانی به ایران بازگشته و با قتل مشکوک برادرش مواجه می‌شود. او در پیگیری‌های خود با زنی به نام فرشته آشنا می‌شود تا به راز قتل برادر پی ببرد.

دیگر عوامل "خونمردگی" عبارتند از سیدحسن یعقوبی مدیر تولید، حمید احمدی مدیر تصویربرداری، ایرج ملکی طراح صحنه و لباس، مجتبی برهانی‌زاده صدابردار، بابک شعاعی طراح گریم و موسسه فرهنگی و هنری وصف صبا مجری طرح.