آموزش و پرورش با عدم توازن نیروی انسانی مواجه است

علی احمدی شامگاه گذشته در حاشیه جلسه شورای اداری اصفهان درپاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت نیروی انسانی در وزارت آموزش وپرورش افزود: این در حالی است که این وزارتخانه در برخی مناطق کشور با کمبود نیرو در امر تعلیم و تربیت روبرو شده که از طریق سرباز معلم و معلمان حق التدریسی نیازهای خود را برطرف می کند.

احمدی تصریح کرد: در مجموع، آموزش و پرورش نیروی انسانی مازاد دارد و شرایط باید مهیا شود تا توزیع متوازن نیروی انسانی داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام در آموزش و پرورش منتفی است، افزود: وزارت آموزش و پرورش باید با توجه به کسری بودجه مزمن در سال های گذشته از طریق ساماندهی نیروی انسانی و توزیع مناسب شاغلان رسمی نیازهای آموزش و پرورش را رفع کند.

معلمان حق التدریس تا پایان سال بیمه می شوند

به گفته وی تا پایان سال جاری معلمان حق التدریس دارای بیش از 24 ساعت تدریس زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار خواهند گرفت و در این خصوص باید سازمان های دیگر هم همکاری کنند.

وی با اشاره به اینکه بیمه کردن معلمان حق التدریس برای آموزش و پرورش بار مالی به همراه دارد، تصریح کرد: لازم است در این خصوص چاره اندیشی شود.

وزیر آموزش و پرورش همچنین دلیل افزایش معلمان حق التدریسی را افزایش تعداد دانش آموزان کشور در سال گذشته دانست و ادامه داد: بر این اساس عده ای به عنوان معلمان حق التدریسی جذب شدند و امروز نیز آموزش و پرورش پناهگاه مطمئنی برای حضور غیررسمی آنان شده است.

سال گذشته 92 هزار معلم بازنشسته شدند

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود تعداد معلمان بازنشسته کشور در سال گذشته را 92 هزار نفر دانست و گفت: تاکنون 50 درصد پاداش پایان خدمت آنها از طریق ادارات کل استانها پرداخت شده است.

وی همچنین در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر "تغییر محتوای کتابهای درسی" افزود: گرچه ایجاد تحول در کتابهای درسی سالیان سال به طول می انجامد اما در آموزش و پرورش، طرح درس ملی را تدوین کرده تا چارچوب تحول اساسی در محتوای تعلیم و تربیتی کتب آموزش و پرورش را شاهد باشیم.