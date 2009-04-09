تغییر شرایط بین المللی و منطقه ای به سود جریان مقاومت و پایداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی در دیدار ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه با اشاره به روابط عمیق و تاریخی دو کشور تحولات منطقه ای و جهانی را خاطر نشان کرد و گفت: ظرفیتها و توانمندیهای مشترک تهران و دمشق زمینه ساز الگوی مناسبی برای همکاریهای منطقه ای است.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با استقبال از تلاشهای سوریه برای گسترش مصالحه و تفاهم میان کشورهای عربی تصریح کرد: امروز ضرورت تقویت وحدت و همدلی کشورهای منطقه بیش از پیش احساس می شود.

سعید جلیلی تغییر شرایط بین المللی و منطقه ای را به سود جریان مقاومت و پایداری دانست و گفت: سیاستهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی سبب شده حامیان این رژیم نیز اذعان کنند که نباید منافع خود و ملتهای خود را به منافع رژیم صهیونیستی پیوند بزنند.

در این دیدار ولید المعلم نیز با اشاره به عمق روابط استراتژیک تهران و دمشق خواستار تعمیق و گسترش بیش از پیش روابط دو کشور شد.

وزیر امور خارجه سوریه، رژیم صهیونیستی را دشمن خطرناک همه ملتها و کشورهای منطقه خواند و گفت: ایده مقاومت ثابت کرده است که این رژیم دیگر نمی تواند با زور و قلدری سیاستهای خود را بر ملتهای منطقه تحمیل کند.