صیانت از آراء مردم با جدیت پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، انجم شعاع صبح امروز در جلسه ستاد انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کرمان با تاکید بر حفظ و صیانت از امانتی که مردم در اختیار مسئولان قرار داده اند، اظهار داشت: باید به گونه ای برنامه ریزی شود تا مردم احساس کنند رای آنان سرنوشت ساز است.

وی از اعضاء ستاد انتخابات و مسئولان کمیته ها خواست تا ضمن بهره گیری از تجربیات انتخابات سنوات گذشته مسائل و مشکلات احتمالی آتی را پیش بینی و ضمن اتخاذ تدابیر لازم، انتخاباتی سالم پرشور و یا بهره گیری از فناوری روز به مرحله اجرا در آورند.

فرماندار کرمان طی احکامی مسئولان کمیته های انتخابات شهرستان کرمان را اعلام کرد، سید عبدالرضا جعفری رئیس ستاد انتخابات، محمد حسین قهاری مسئول کمیته اجرایی و دبیر ستاد انتخابات، مرتضی احمدیان مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی، محمد رئیسی مسئول کمیته حقوقی و رسیدگی به تخلفات، غلامعباس دخانی مسئول حفاظت و حراست، محمد کارگر مسئول کمیته امنیتی انتظامی، مجید عبدالعلی نژاد مسئول کمیته سیاسی و اطلاعات و اخبار و حامد اسماعیلی مسئول کمیته فن آوری اطلاعات می باشند.