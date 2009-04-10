بازگشت آخرین توریست فضایی به زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیمونی که یکی از مدیران گذشته شرکت مایکروسافت به شمار می رود روز چهارشنبه دومین سفر خود به ایستگاه فضایی را پایان داده و در قزاقستان فرود آمد.

فضاپیمای سایوز علاوه بر سیمونی دو فضانورد آمریکایی و روسی را که به مدت 6 ماه در ایستگاه فضایی بین المللی سکونت داشتند به زمین بازگرداند. به گفته مقامات روسی منطقه فرود اصلی و زمان فرود به دلیل شرایط بد جوی با تغییر مواجه شده و یک رو به تاخیر افتاده بود.

سیمونی 60 ساله که دومین سفر خود را به فضا با موفقیت پشت سر گذاشت، تاکنون 60 میلیون دلار از سرمایه خود را صرف دو سفر فضایی به ایستگاه بین المللی کرده است. برنامه انجام سفرهای توریستی فضایی توسط شرکتی به نام اسپیس ادونچر صورت می گیرد که از زمان آغاز به کار خود تا کنون سفر 6 توریست فضایی را برنامه ریزی و عملی ساخته است.

به گفته مقامات روسی سیمونی می تواند آخرین توریست فضایی طی سالهای آینده باشد زیرا فضاپیمای سایوز در حال حاضر برای انجام ماموریتهای تحقیقاتی آتی به متخصصان و دانشمندان اختصاص داده شده و گنجایش کافی برای حمل توریست فضایی نخواهد داشت. در عین حال از ماه آینده تعداد کارکنان ایستگاه فضایی بین المللی از 3 به 6 نفر افزایش خواهد یافت که این ساکنان نیز توسط فضاپیمای سایوز به این ایستگاه منتقل خواهند شد.

بر اساس گزارش رویترز، سازمان ناسا و شرکای این سازمان در پی بازنشستگی قریب الوقوع شاتل های فضایی خود به فضاپیمای روسی سایوز برای انتقال افراد و تجهیزات خود به شدت نیازمند خواهند شد.