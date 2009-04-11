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۲۲ فروردین ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

در سال جاری؛

ظرفیت انبار و سردخانه مورد نیاز در کشور 20 میلیون تن است

ظرفیت انبار و سردخانه مورد نیاز در کشور 20 میلیون تن است

کرج - خبرگزاری مهر: معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: برای نگهداری انواع محصولات بخش کشاورزی در سال جاری به 20 میلیون تن انبار و سردخانه نیاز است.

فرید اجلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با ارائه اهداف کمی صنایع تبدیلی - تکمیلی این معاونت در سال 88 اظهار داشت: افزایش جذب مواد خام کشاورزی به میزان 3.5 میلیون تن، ارائه 520 میلیارد تومان تسهیلات برای احداث واحدهای جدید، ایجاد شغل برای 12 هزار نفر، 220 میلیون دلار صادرات، بازسازی و نوسازی 209 واحد عمده شالیکوبی، سردخانه ها، کشتارگاه ها و واحدهای فرآوری بسته بندی خرما از جمله برنامه های این معاونت است.

وی با اشاره به ظرفیت ذخیره سازی مورد نیاز در کشور افزود: هم اکنون سردخانه های موجود در کشور سه میلیون و 200 هزار تن ظرفیت دارند که از این مقدار انبار نگهداری سیب زمینی یک میلیون و 600 هزار تن، سیلوهای گندم پنج میلیون و 200 هزار تن و ظرفیت سایر انبارها و سیلوها سه میلیون تن است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر به حدود هشت میلیون تن سردخانه محصولات باغی، شش میلیون تن ذخیره سازی گندم، دو میلیون تن انبار سیب زمینی و حداقل چهار میلیون تن برای سایر محصولات به انبار و سیلو نیاز است.

اجلالی بیان داشت: در مجموع برای نگهداری انواع محصولات کشاورزی به 20 میلیون تن انبار، سردخانه و سیلو نیاز است.

معاون آب، خاک و صنایع وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: طی سال گذشته در سطح کشور 102 میلیون تن محصولات کشاورزی اعم از باغی، دامی و زراعی تولید شده است.

وی ادامه داد: امسال نیز 3.5 میلیون تن ظرفیت سردخانه ها و انبارهای محصولات کشاورزی در کشور افزایش می یابد.

این مسئول همچنین بودجه این معاونت در سال 88 را 560 میلیارد تومان اعلام کرد.

کد مطلب 857290

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