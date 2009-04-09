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۲۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

کلینتون:

سیاست آمریکا پیگیری دقیق مسائل مرتبط با ایران است

سیاست آمریکا پیگیری دقیق مسائل مرتبط با ایران است

وزیر امور خارجه آمریکا، منافع این کشور را به سیاستهای ایران وابسته دانست و پیگیری مسائل مرتبط با تهران را سیاست ایالات متحده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، آمریکا اعلام کرد به طور کامل در مذاکرات هسته ای گروه 1+5 با ایران شرکت می کند.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در این باره به خبرنگاران گفت : ما معتقد به پیگیری دقیق مجموعه ای از مسائل در ارتباط با ایران هستیم که منافع ما با آنها مرتبط است.

گروه 1+5 در نشست روز گذشته خود در لندن ضمن اذعان به حقوق هسته ای مشروع ایران، بر پیگیری دیپلماسی مستقیم با تهران و دعوت از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان برای سفر به اروپا و مذاکره با نمایندگان این گروه تاکید کرد.

گفتنی است که آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره در گزارشهای متعدد خود صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران را تایید کرده است.

کد مطلب 857297

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