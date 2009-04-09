کاهش هزینه حمل و نقل نفت شرکتهای بزرگ کشتیرانی را با ورشکستگی روبرو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، با تداوم کاهش تولید اوپک در هفتمین ماه متوالی، کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی و همچنین افزایش تعداد شرکتهای کشتیرانی موجب شده است تا هزینه حمل و نقل نفت به شدت کاهش پیدا کرده و شرکتهای بزرگ کشتیرانی نفتی با ورشکستگی روبرو شوند.

کارشناسان انرژی پیش بینی کردند اگر سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به 100 درصد برنامه خود مبنی بر کاهش تولید عمل کند، بسیاری از شرکتهای کشتیرانی با کاهش شدید میزان درآمدها و ورشکستگی روبرو شوند، این درحالی است که کشورهای عضو اوپک در حال حاضر به 80 درصد تعهدات خود مبنی بر کاهش سقف تولید عمل کرده اند.

این در شرایطی است که از دسامبر گذشته تا کنون، میزان تولید روزانه اوپک 4.2 میلیون بشکه کاهش پیدا کرده و به 28 میلیون بشکه رسیده است.