به گزارش خبرگزاري مهر ، در پي دريافت شكايات متعدد مردمي مبني بر گرانفروشي قند حبه در بسته بنديهاي مختلف 450 و 900 گرمي در يكي از فروشگاههاي شهر تهران، بازرسان ويژه اين سازمان پس از انجام بررسي هاي كارشناسانه، موفق شدند شركت اصلي توزيع كننده را در شهرك وليعصر مورد شناسايي قرار دهند.

گفتني است پس از بازرسي از محل مذكور و انجام تحقيقات تكميلي و جمع آوري مدارك و مستندات متقن، متخلف به اتهام گرانفروشي بعضا تا بيش از 50 درصد بيشتر از قيمت متعارف و نداشتن مجوزهاي بهداشتي مورد نياز ، به تعزيرات حكومتي معرفي و تخلفات انتصابي از طرف شعبه رسيدگي كننده در تعزيرات حكومتي استان تهران تاييد و شركت خاطي به پرداخت 000/755/739 ريال ( معادل سه برابر ميزان گرانفروشي ) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محكوم گرديد.