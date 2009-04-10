647 دانش ‌آموز خراسان جنوبی از مناطق عملیاتی دیدن کردند

علیرضا موسوی ‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع پنج کاروان دانش ‌آموزی از مقطع متوسطه به تعداد 400 دانش ‌آموز پسر و 247 دانش ‌آموز دختر به استان خوزستان اعزام شده‌ اند.

وی هدف از برگزاری اردوهای راهیان نور را آشنایی دانش ‌آموزان با مناطق عملیاتی دفاع مقدس و پیوند روحی و معنوی آنان با شهدا و آرمانهای شهدا و فلسفه دفاع از اسلام و میهن اسلامی برشمرد.

موسوی‌ نژاد با بیان اینکه بخشی از دانش ‌آموزان با همکاری بسیج دانش ‌آموزی اعزام شدند، گفت: مدت اقامت در استان خوزستان و مناطق عملیاتی سه روز کامل بوده است که طی آن دانش ‌آموزان از مناطق شلمچه، طلائیه، هویزه، ارودکنار، سوسنگرد، دهلاویه، فکه، شوش، خرمشهر و مناطق زیارتی استان خوزستان بازدید کردند.

وی ادامه داد: باهماهنگی به عمل آمده یکی از آموزشگاه های شهر اهواز به عنوان محل اسکان و استقرار اردوها به امکانات لازم خدماتی و رفاهی تجهیز شد و در مجموع در طول پنج مرحله بازدید تعداد 19 اتوبوس برای ایاب و ذهاب به ستاد اسکان مراجعه کردند.

موسوی ‌نژاد اظهار امیدواری کرد دانش ‌آموزان اعزامی با فلسفه ایثارگری، شجاعت، از جان گذشتگی و دفاع مقدس از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران آشنا شده باشند.