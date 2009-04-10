کرمانیها رتبه اول شرکت در انتخابات را به خود اختصاص داده اند

جواد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: مردم استان کرمان در تمامی انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای انقلاب تا به امروز به طور متوسط رتبه نخست کشور را از لحاظ میزان شرکت در انتخابات را دارا هستند.

وی عنوان کرد: متوسط میزان حضور مردم استان کرمان در انتخابات 75 درصد بوده است در حالی که متوسط کشوری در این زمینه حدود 65 درصد است.

کمالی خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده مردم در کرمان در انتخابات نشانه حضور اعتقادی، ایمانی و ولایی مردم این استان در پاسداشت از ارزشهای انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: انتخابات سند بین المللی حضور حماسی مردم در عرصه جهانی است و تمامی موسسات و سازمانها و مراکز سیاسی دنیا این واقعیت یعنی حضور مردم را می پذیرند.

وی یادآور شد: هیچ کدام از رسانه های دنیا قدرت انکار حضور گسترده مردم را در عرصه های مختلف ندارند زیرا حضور مردم آماری مستند و غیر قابل انکار است.

رئیس ستاد انتخابات کرمان گفت: مردم با شرکت گسترده در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بار دیگر بر شکوه و عزت ایران اسلامی در دنیا خواهند افزود.