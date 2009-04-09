آمار پیوند اعضا در ایران نسبت به نرم جهانی پایین تر است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، کتایون نجفی زاده در همایش "‌مرگ مغزی و اهدا عضو" در زنجان با یادآوری اینکه ایران بیشترین مرگ مغزی و کمترین آمار اهدا عضو از جسد را در بین کشورها دارد، افزود: در کشورهای اروپایی و آمریکایی آمار اهدای عضو بین 20 تا 25 در هر یک میلیون نفر جمعیت است و این آمار در اسپانیا به عنوان کشور پیشرو در این زمینه، 35 نفر در یک میلیون نفر جمعیت است. در حالیکه در ایران در سال گذشته این میزان تنها 2.9 نفر در یک میلیون نفر بوده است.

وی فعال شدن واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور را گامی موثر در افزایش آمار پیوند اعضا از مرگ مغزی دانست و یادآورشد: این واحدها تاکنون در 20 درصد دانشگاههای علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی کشور راه اندازی شده است.

نجفی زاده افزود: در ایران، علاوه بر اهدای اعضا ، امکان اهدا و پیوند نسوج نیز وجود دارد و پیوندهای قلب، ریه، کلیه، کبد و پانکراس یا لوزالمعده و نسوجی مانند قرنیه، استخوان، تاندون، دریچه قلب و رگ نیز انجام می شود.

رئیس شبکه فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید دکتر بهشتی تهران، افزود:‌ بر اساس بررسی‌ و برآوردهای انجام شده، سالانه سه تا چهار ‌‌هزار نفر در ایران دچار مرگ مغزی می‌شوند که تنها پنج درصد از این تعداد شامل 140 تا 200 نفر اعضای خود را به بیماران نیازمند اهدا می‌کنند.

نجفی زاده، عدم همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور در راه اندازی واحدهای فراهم آوری اعضای پیوندی، همکاری نکردن بیمارستانها در اعلام افراد دچار مرگ مغزی شده، نبود جایگاه شغلی تعریف شده و مستقل برای هماهنگ کنندگان پیوند اعضا، ناکافی بودن تخت مراقبتهای ویژه در کشور را از جمله دلایل پایین بودن آمار پیوند اعضا از مرگ مغزی در ایران دانست.

وی کمبود امکانات انتقال اهداکنندگان عضو از جمله آمبولانسهای مجهز، ‌آموزش ناکافی گروههای حرفه ای، پرداخت دیرهنگام و یا عدم پرداخت حق الزحمه گروه های فعال در این فرایند و نبود سیستم تشویق برای این افراد را از دیگر علتهای پایین بودن آمار پیوند اعضا در کشور عنوان کرد.

نجفی زاده با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، اعضای افراد مرگ مغزی شده در زمره سرمایه‌های ملی قرار دارد و جسد آنها پیش از اهدای عضو به خاک سپرده نمی شود، گفت: این درحالی است که در ایران به دلیل نبود آموزش های کافی، عدم فرهنگ سازی مناسب و فراهم آوردن بسترهای لازم ، بسیاری از افراد واجد شرایط اهدای عضو شناسایی نمی شوند و یا بدون اهدای عضو به خاک سپرده می شوند.

این متخصص ریه، تعداد بیماران ریوی در لیست انتظار پیوند را در کشور در زمان حاضر180عنوان کرد، افزود: به دلیل نبود اهداکنندگان کافی، سالانه بیش از یک چهارم بیماران ریوی در لیست انتظار پیوند، جان خود را از دست می دهند.