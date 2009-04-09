خدمتگزاران دولت نهم در آستانه انتخابات هم فقط به فکر انجام وظیفه هستند

به گزارش خبرگزاری هر، محمد مهدی زاهدی در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به استان اصفهان در شورای اداری شهرستان چادگان با اشاره به روز فناوری هسته ای گفت: اقتدارعلمی کشور موجب افزایش اقتدار ملی کشور شده است و امروز اگر تغییری در ادبیات خصمانه دشمن ایجاد شده ناشی از همین اقتدار است.

وی که به عنوان نماینده رئیس جمهور در دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان اصفهان در شورای اداری شهرستان چادگان حضور یافته بود انتخابات را تجلی حضور مردم در صحنه عنوان کرد.

زاهدی افزود: با توجه به اهمیت انتخابات در صحنه سیاسی کشور است که رسانه های بیگانه از مدتها پیش شروع به فضا سازی برای بهره برداری در جهت مقاصد خاص خودشان کرده اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته فضای خاص انتخابات موجب سستی مدیران در کارها می شد دولت نهم در آستانه انتخابات نیز فقط به فکر انجام وظایف قانونی و خدمت به مردم است و حتی فرصت اطلاع رسانی در خصوص اقدامات انجام شده را نیز ندارد.

وی خطاب به مسئولین محلی گفت: شما باید همچنان فعالانه و کوشا در برآوردن نیازهای مردم و توسعه همه جانبه کشور تلاش و کوشش کنید و ذره ای از میزان تلاش شما کم نشود.

زاهدی اصلاح الگوی مصرف را یکی از نیازهای ضروری کشور دانست و افزود: این امر از طریق مصرف بهینه انرژی، سوخت، آب و ... و همچنین اصلاح فرهنگ مصرفی جامعه در تمامی ابعاد و استفاده بهینه از امکانات فردی و جمعی امکانپذیر است.

وی گفت: کارگروه اصلاح الگوی مصرف در وزارت علوم تشکیل شده است و این وزارت با همکارهای سایر دستگاهها پروژه های مهمی مانند اصلاح مصرف سوخت ماشین آلات و خودروها و استفاده از انرژیهای نو مانند انرژی خورشیدی در صنایع مختلف را اجرا خواهد کرد.

وزیر علوم در خصوص توسعه آموزش عالی در دولت نهم نیز گفت: از لحاظ کمی و کیفی رشد مطلوبی داشتیم و امروز شهری بالای 30 هزار نفر جمعیت که فاقد مر کز آموزش عالی باشد در کشور نداریم.