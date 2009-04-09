به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه پیشرفت و اعتلای فناوریهای نوین بر پایه فناوریهای بومی کشور را سریعتر به فرآورده‌ ها و شیوه‌های نوین در صنایع و رشته ‌های مختلف می‌رساند و همچنین موجب کنترل مصرف و ذخیره انرژی، کنترل بهداشت محیط زیست و پیشرفت اقتصادی در عرصه‌های ملی و بین المللی می شود دومین همایش ملی فناوری‌های بومی ایران برگزار می شود.

شناخت فناوریهای بومی ایران، روزآمد کردن فناوریهای بومی ایران، ایجاد فناوری جدید بر پایه فناوریهای بومی ایران و بومی ‌سازی فناوریهای نوین مطابق فرهنگ بومی ایران از اهداف برگزاری این همایش است.