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۲۰ فروردین ۱۳۸۸، ۱۵:۰۹

دومین همایش ملی فناوریهای بومی ایران برگزار می‌شود

دومین همایش ملی فناوریهای بومی ایران 29 و 30 اردیبهشت ماه توسط انجمن فناوریهای بومی ایران و گروه فناوری در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه پیشرفت و اعتلای فناوریهای نوین بر پایه فناوریهای بومی کشور را سریعتر به فرآورده‌ ها و شیوه‌های نوین در صنایع و رشته ‌های مختلف می‌رساند و همچنین موجب کنترل مصرف و ذخیره انرژی، کنترل بهداشت محیط زیست و پیشرفت اقتصادی در عرصه‌های ملی و بین المللی می شود دومین همایش ملی فناوری‌های بومی ایران برگزار می شود.

شناخت فناوریهای بومی ایران، روزآمد کردن فناوریهای بومی ایران، ایجاد فناوری جدید بر پایه فناوریهای بومی ایران و بومی ‌سازی فناوریهای نوین مطابق فرهنگ بومی ایران از اهداف برگزاری این همایش است.

کد مطلب 857424

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