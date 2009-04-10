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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۹:۲۱

از سوی مرکز سنجش پزشکی/

منابع آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری داروسازی اعلام شد

منابع آزمونهای پیش کارورزی و دستیاری داروسازی اعلام شد

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت منابع آزمون پیش کارورزی و دستیاری تخصصی رشته های مختلف داروسازی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و دومین دوره آزمونهای پیش کارورزی رشته پزشکی در روز پنجشنبه 29 مرداد برگزار می شود و دانشجویان پزشکی برای اطلاع از منابع آزمون می توانند به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت مراجعه کنند.

همچنین منابع آزمون بیست و یکمین دوره آزمون پذیرش دانشجوی تخصصی در رشته های مختلف داروسازی نیز از سوی مرکز سنجش اعلام شده است.

ثبت نام اینترنتی این دوره از آزمون رشته های تخصصی داروسازی از 25 فروردین ماه آغاز می شود و تا 15 اردیبهشت ماه 88 ادامه می یابد.

آزمون ورودی برای دوره دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاری در رشته های کنترل دارو، اقتصاد و مدیریت دارو، داروسازی سنتی، سم شناسی، بیوتکنولوژی دارویی، شیمی دارویی، فارماکوگنوزی، داروسازی هسته ای و فارماسیوتیکس و دستیاری داروسازی بالینی در 28 خرداد ماه 88 برگزار می شود.

کد مطلب 857502

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