جزئیات نحوه پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام آزمون پذیرش دستیار در دوره های تکمیلی تخصصی تا 10 اردیبهشت ادامه دارد و آزمون نیز در دو مرحله (کتبی و شفاهی) برگزار می شود.

آزمون کتبی در تاریخ 31 اردیبهشت ماه و آزمون شفاهی در تاریخ 6 خرداد ماه سال جاری در دانشگاههای علوم پزشکی محل ثبت نام و مطابق دستورالعمل مربوطه برای شروع دوره از مهرماه سال 88 انجام می گیرد.

پذیرش نهایی از طریق معدل گیری آزمون کتبی (100 سوال با ضریب 2) و آزمون شفاهی (به صورت آسکی با ضریب 1) با رعایت کلیه مقررات انجام می پذیرد.

بر اساس موصبه نشست شصت و نهم شورای آموزش پزشکی و تخصصی، 50 درصد ظرفیت هر رشته محل به اعضای هیئت علمی رسمی آزمایشی، رسمی قطعی و پیمانی دانشگاههای علوم پزشکی و پذیرفته شدگان غیر هیئت علمی در ظرفیت باقیمانده ملزم به سپردن تعهد محضری خاص جهت محل هایی که معاونت سلامت اعلام نیاز می کند، هستند.

اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه شاهد مشمول این مزایا نمی شوند و به صورت داوطلب آزاد مورد پذیرش قرار می گیرند. پذیرفته شدگان هیئت علمی باید دو برابر مدت آموزش تعهد محضری خاص ارائه کنند.

کارکنان رسمی وزارتخانه در این دوره منحصراً در صورت موافقت سازمان متبوع به صورت داوطلب آزاد در آزمون شرکت کرده و مورد پذیرش قرار می گیرند. این گروه در صورت پذیرش باید دو برابر مدت آموزش تعهد محضری خدمت در مناطق محروم ارائه دهند. مکان خدمت از سوی وزارت بهداشت معین می شود.

هر داوطلب تنها می تواند در یک رشته و در یک دانشگاه ثبت نام کند و در غیر این صورت متقاضی از روند پذیرش در این دوره حذف می شود. پس از ثبت نام و انتخاب رشته نیز تغییر رشته به هیچ عنوان مجاز نخواهد بود.

مهلت ثبت نام قابل تمدید نیست و تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه آزمون نیز توسط دانشگاه برگزار کننده آزمون جهت اطلاع داوطلبان اعلام خواهد شد.

لیست اسامی افراد واجد شرایط شرکت جهت صدور کارت ورود به جلسه امتحان تا تاریخ 26 اردیبهشت از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی به دانشگاه محل ثبت نام ارسال خواهد شد.