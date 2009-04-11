حجت الاسلام محمد کفیلویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قرآن خاتم کتب آسمانی است و تمام ساختارهای خاتمیت آن در جامعه نیز مطرح است.

وی با اشاره به پ‍‍‍ژوهشهای انجام گرفته در زمینه قرآن در غرب یادآور شد: غربیها با این پژ‍وهشها نتیجه گرفتند در مقابل یک ساختار علمی پایدار قرار دارند که در دراز مدت نیز نمی توانند با نظریه پردازی در مقابل این ساختار مقاومت کنند.

حجت الاسلام کفیلویی افزود: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور مسلمان بسیار پیشتر از غرب باید این فرهنگ و ساختار پایدار قرآن را در جامعه خود نهادینه کند و آن را به جهان بحران زده کنونی ارائه دهد.

وی تاکید کرد: ظرفیت پژوهشی و علمی اسلام صد درصدی است اما باید تحقیق کرد که مسلمانان به چه میزان از این ظرفیت و معارف بی بدیل قرآنی استفاده کرده اند.

کفیلویی با بیان اینکه طبق بررسیهای انجام شده مسلمانان تنها با 10 درصد از مفاهیم قرآنی آشنایی دارند، خاطرنشان کرد: این آشنایی ها به مطالب و موضوعات فردی ختم می شود و در همین زمان مشکل مقابله عقل پنداری در مقابل علم پایدار و اساسی قرآن و اسلام نمود پیدا می کند.

محقق برجسته قرآنی اظهار داشت: این برداشتها در اسلام جایی ندارد و مسلمانان نیز با دوری از مفاهیم قرآنی و تکیه زدن به نظریه پردازی های سطحی در جهان عقب مانده اند.

حجت الاسلام کفیلویی بر استفاده از یک مهندسی فرهنگی قوی در جامعه اسلامی و توجه به مفاهیم قرآنی دقیق تاکید کرد و افزود: با برنامه ریزی منسجم در این زمینه می توان تمامی کاستی های زندگی کنونی بشر را رفع کرد.

وی با بیان اینکه انسان در آیین مقدس اسلام محوری ترین نقطه عالم است، اضافه کرد: در جهانی که اسلام شناسی با بحران روبروست علاوه بر مقابله با مکاتبی همچون ماتریالیستی باید به پرسشهای خود انسان نیز پاسخگو بود و تنها مرجع پاسخگوی این پرسشها قرآن است، قرآنی که برنامه زندگی بشر را از جانب خداوند به همراه دارد.

حجت الاسلام کفیلویی با اشاره به برگزاری موفق نمایشگاه های مختلف قرآنی در کشور در سالهای اخیر گفت: این نمایشگاه ها علاوه بر نشر و توسعه معارف و علوم قرآنی باید به فکر مهندسی فرهنگی در میان اقشار مردم باشند، در جهان بین المللی که اسلام شناسی، جهان بینی ها، دانش مدیریت و اقتصاد با بحران روبروست می توان با شناخت مفاهیم اصیل قرآنی از طریق همین نمایشگاه ها و کارگاه های آموزش قرآن در جهت رفع مشکلات جهان ارائه کرد.