رئیس جمهور به وعده خود برای تامین تجهیزات دانشگاهی عمل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی امروز در مراسم افتتاحیه اجلاس روسای دانشگاهها در سازمان سنجش آموزش کشور با بیان این مطلب از ایجاد شیوه جدید پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: 14 دانشگاه برتر کشور را برای پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد به صورت آموزشی انتخاب کرده ایم و هر دو سال یکبار این رتبه بندی صورت می گیرد لذا هر کدام از این 14 دانشگاه به هر دلیلی نتوانست این کار را انجام دهد دانشگاه دیگری جایگزین آن خواهد شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از 4 محور تحرک فرهنگی، کیفیت آموزشی، هدفمندی پژوهش و بسترسازی فناوری به عنوان محورهایی نام برد که به گفته وی باید امسال در تمامی دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری پیگیری شود.

وی با اشاره به توجه به اصلاح الگوی مصرف در سال جدید گفت: بحث الگوی مصرف از بحث های جدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که بخشی از آن در حوزه معاونت پژوهشی و برخی نیز در حوزه معاونت فرهنگی دنبال می شود و هر کدام بر اساس دستورالعمل هایی که تهیه شده است اقدام می کنند.

زاهدی از بومی گزینی، بودجه و طرحهای عمرانی، نقشه جامع علمی کشور، تعامل با مجلس و ... به عنوان محورهای مورد بحث در جلسه حاضر روسای دانشگاههای کشور اعلام کرد و از دیدار فردای روسای دانشگاههای کشور با رئیس جمهوری خبر داد و گفت: گزارشی از فعالیتها به رئیس جمهوری ارائه خواهد شد و اگر لازم باشد مواردی نیز از وی درخواست می شود.

وی ادامه داد: البته در جلسه گذشته روسای دانشگاهها با ریاست جمهوری، درخواست دانشگاهیان مبنی بر کمک به تامین تجهیزات دانشگاهی مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفت و وی به قولی که درباره تجهیزات داده بود عمل کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از روسای دانشگاهها خواست در صورتی که ابهام یا تناقضات در آئین نامه جذب و آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی مشاهده می کنند نسبت به ارائه آنها مبادرت ورزند تا رفع ابهام شود.

وزیر علوم با تاکید بر ضرورت نظارت جدی بر کیفیت آموزش عالی گفت: بحث نظارت امسال اهمیت فوق العاده ای دارد زیرا از نظر کمی توسعه لازم صورت گرفته و دیگر باید نظارت کیفی در واحدهای دانشگاه آزاد، پیام نور، علمی کاربردی و غیرانتفاعی به صورتی جدی تر دنبال شود.

اجلاس روسای دانشگاهها صبح امروز در سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است.