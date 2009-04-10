استاندار گیلان بر لزوم شرکت حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر پنجشنبه در جمع مدیران استان افزود: حضور مردم در انتخابات در استان گیلان مثال زدنی است و باید تلاش کرد تا این جایگاه در انتخابات آینده ارتقاء یابد.

وی عنوان کرد: قانون گرایی، رعایت عدالت و انصاف و کارکرد مناسب عواملی هستند که زمینه مشارکت حداکثری مردم را در صحنه انتخابات فراهم می کنند.

استاندار گیلان گفت: اشراف بر قانون، حرکت هماهنگ و اخلاص و تعهد از جمله مسائلی است که زمینه مشارکت حداکثری را در جامعه فراهم می سازد.

قهرمانی همچنین بر ضرورت آسیب شناسی مشکلات انتخاباتهای گذشته تاکید کرد و افزود: شناسایی نواقص و محدودیتها موجب می شود تدابیر لازم برای برپایی انتخاباتی شایسته و در شان و منزلت جامعه اسلامی مهیا شود.

استاندار گیلان با اعلام اینکه رسانه ها، مطبوعات و صدا و سیما نقش مهم و اساسی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات دارند اظهار داشت: با توجه به سرنوشت ساز بودن انتخابات در کشور وظیفه اصلی همه مسئولان استفاده از تمام ابزارها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات است.

قهرمانی همچنین در خصوص بحث امنیت انتخابات یادآور شد: با تمهیداتی که اندیشیده شده هیچگونه مشکلی در امنیت در انتخابات در استان وجود ندارد و هماهنگی های لازم در این خصوص انجام شده است.