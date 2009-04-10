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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

یک چهارم نهایی جام یوفا/

برتری قاطع ژرمن‌ها/ شکست مارسی و توقف پاریسن ژرمن

برتری قاطع ژرمن‌ها/ شکست مارسی و توقف پاریسن ژرمن

دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا با پیروزی تیم‌های وردربرمن و هامبورگ آلمان و شاختاردونتسک اوکراین پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا شب گذشته با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های آلمانی وردربرمن و هامبورگ با نتایج مشابه 3 بریک به ترتیب مقابل تیم‌های ادوینزه ایتالیا و منچسترسیتی انگلستان به برتری رسیدند، شاختاردونتسک اوکراین در خانه با دو گل بر مارسی فرانسه فائق آمد و جدال تیم‌های پاریسن ژرمن فرانسه و دیناموکی یف اوکراین نیز در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام یوفا به شرح زیر است:
* شاختاردونتسک اوکراین 2 - مارسی فرانسه صفر
گل‌ها: توماس هاچمن (39) و جادسون رودریگوئز (65)

* هامبورگ آلمان 3 - منچسترسیتی انگلستان یک
گل‌ها: یوریس ماتیسن (9)، پیو تورتروچفسکی (63 - پنالتی) و خوزه پائولو گوئررو (79) برای هامبورگ و استفان ایرلند (1) برای منچسترسیتی

* پاریسن ژرمن فرانسه صفر - دینامو کی یف اوکراین صفر

* وردربرمن آلمان 3 - اودینزه ایتالیا یک
گل‌ها: دیه گو (34 و 67) و هوگو آلمیدا (69) برای وردربرمن و فابیو کولیاریلا (87) برای اودینزه

دیدارهای برگشت این مرحله پنجشنبه هفته آینده طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:
* مارسی فرانسه - شاختاردونتسک اوکراین
* منچسترسیتی انگلستان - هامبورگ آلمان
* دینامو کی یف اوکراین - پاریسن ژرمن فرانسه
* اودینزه ایتالیا - وردربرمن آلمان

کد مطلب 857553

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