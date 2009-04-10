به گزارش خبرگزاری مهر، دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام یوفا شب گذشته با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که طی آن تیم‌های آلمانی وردربرمن و هامبورگ با نتایج مشابه 3 بریک به ترتیب مقابل تیم‌های ادوینزه ایتالیا و منچسترسیتی انگلستان به برتری رسیدند، شاختاردونتسک اوکراین در خانه با دو گل بر مارسی فرانسه فائق آمد و جدال تیم‌های پاریسن ژرمن فرانسه و دیناموکی یف اوکراین نیز در پایان 90 دقیقه تلاش به نتیجه تساوی بدون گل انجامید.

نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال جام یوفا به شرح زیر است:

* شاختاردونتسک اوکراین 2 - مارسی فرانسه صفر

گل‌ها: توماس هاچمن (39) و جادسون رودریگوئز (65)

* هامبورگ آلمان 3 - منچسترسیتی انگلستان یک

گل‌ها: یوریس ماتیسن (9)، پیو تورتروچفسکی (63 - پنالتی) و خوزه پائولو گوئررو (79) برای هامبورگ و استفان ایرلند (1) برای منچسترسیتی

* پاریسن ژرمن فرانسه صفر - دینامو کی یف اوکراین صفر

* وردربرمن آلمان 3 - اودینزه ایتالیا یک

گل‌ها: دیه گو (34 و 67) و هوگو آلمیدا (69) برای وردربرمن و فابیو کولیاریلا (87) برای اودینزه

دیدارهای برگشت این مرحله پنجشنبه هفته آینده طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

* مارسی فرانسه - شاختاردونتسک اوکراین

* منچسترسیتی انگلستان - هامبورگ آلمان

* دینامو کی یف اوکراین - پاریسن ژرمن فرانسه

* اودینزه ایتالیا - وردربرمن آلمان