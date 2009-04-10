تیم ملی فوتبال عراق با لهستان و مصر روبرو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، ناجه حمود، نایب رئیس فدراسیون فوتبال عراق در این خصوص گفت: " تیم ملی فوتبال عراق روز 9 ژوئن (19 خرداد) در کیپ تاون آفریقای جنوبی بازی دوستانهای با لهستان برگزار می کند. این بازی بخشی از برنامه تدارکاتی عراق قبل از حضور در جام کنفدراسیونها در آفریقای جنوبی خواهد بود. ما همچنین با مصر بازی می کنیم که هنوز تاریخ برگزار این بازی قطعی نشده است".
میلوتینوویچ صرب که پنج بار تیمهای تحت هدایت خود را به جام جهانی رسانده است روز چهارشنبه هفته گذشته رسما به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال عراق انتخاب شد.
او از روز 6 آوریل (17 فروردین) کار رسمی خود را در تیم ملی عراق آغاز کرده است و اگر با این تیم در جام کنفدراسیونها به موفقیت برسد قراردادش تمدید خواهد شد.
این مربی جدید چهار ماه بعد از آن کار خود را شروع می کند که جوران ویرا بدلیل نتایج ضعیف عراق در مسابقات فوتبال جام خلیج فارس اخراج شده بود.
عراق در بازیهای جام کنفدراسیونها با آفریقای جنوبی، اسپانیا، نیوزلند همگروه است. این بازیها از 4 تا 28 ژوئن (14 خرداد تا 7 تیر) در آفریقای جنوبی برگزار می شود.
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