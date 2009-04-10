فازهای دوم و سوم طرح توسعه ایرالکو به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، با افتتاح این طرح ظرفیت تولید آلومینیوم در شرکت آلومینیوم اراک (ایرالکو) به 200 هزار تن شمش آلومینیوم افزایش می یابد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با افتتاح این طرح ظرفیت تولید آلومینیوم ایران (ایرالکو) 100 درصد رشد خواهد داشت.

این طرح به عنوان بزرگترین طرح زیست محیطی کشور با هزینه ای معادل 300 میلیارد تومان در دولت نهم به بهره برداری می رسد.

فاز اول این طرح در سال 86 با ظرفیت 36 هزار تن با مشارکت شرکت ان.اف.سی چین (به عنوان پیمانکار خارجی) افتتاح گردید.

در ادامه اجرای این طرح ، کارشناسان فنی و متخصصان ایرانی فازهای دوم و سوم را با موفقیت به پایان رساندند. با بهره برداری از این طرح، برای 1000 نفر اشتغال به صورت مستقیم ایجاد خواهد شد.