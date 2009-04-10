دکتر آذرتاش آذرنوش، استاد دانشگاه تهران و مترجم ادبیات عرب در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب گفت: زبان و ادبیات فارسی در قرن چهارم از طریق ترجمه شکل گرفت و قدیمیترین آثاری که از زبان فارسی در دست داریم تقریبا همه ترجمه هستند مثلا ترجمه تفسیر طبری و تاریخ طبری و یا کتابهایی در زمینه فقه و داروشناسی، بنابراین ایرانیان درهر دوره‌ای از کار ترجمه بهره‌مند شده‌اند.

اقبال به آثار ادبی کشورهای عربی پس از انقلاب

وی در ادامه ضمن مقایسه وضعیت ترجمه قبل و بعد از انقلاب، افزود: پیش از انقلاب مترجمان اقبال زیادی نسبت به ترجمه ادبیات فرانسه و انگلیسی و روسی داشتند و در این دوره هر چه از آثار اروپایی شناختیم از طریق ترجمه‌های عربی بود؛ یعنی نمی‌آمدیم مستقیما از زبان اروپایی ترجمه کنیم بلکه از زبان عربی ترجمه می‌کردیم.اما پس از انقلاب اقبال شدیدی به ترجمه از ادبیات عرب پیدا شد.

آذرنوش سپس خاطر نشان کرد: بعد از انقلاب موج تازه‌ای شروع شد و مقدار زیادی از آثار کلاسیک، نیمه مدرن و به‌ویژه آثار شاعران نوپردازعرب به فارسی ترجمه شد در حالیکه قبل از انقلاب هیچ یک از شاعران عرب را نمی شناختیم و به عنوان نمونه پس از انقلاب همه آثار جبران خلیل جبران مورد توجه قرار گرفت و فکر می‌کنم همه کتابهایش با سه ترجمه منتشر شده است.

نویسنده کتاب "چالش میان فارسی و عربی در سده های نخست" اظهار داشت: سوالی که در این میان باید پرسید این است که آیا این ترجمه‌هایی که از عربی شده، اعتبار دارد. من معتقدم خیلی نباید روی آثاری که ترجمه شده‌اند، حساب ویژه باز کنیم و بگوییم همه آنها شاهکارند چرا که وقتی یک موج تازه در ترجمه شروع می شود، متنهای متوسط و ضعیف هم ترجمه می‌شود.

پس از انقلاب ترجمه جنبه علمی پیدا کرد

وی با بیان اینکه تردیدی نیست که ترجمه بعد از انقلاب روند رو به رشدی داشته تصریح کرد: ترجمه در ایران هم از نظر تکنیک‌های ترجمه وهم از نظر دانشهای درون متن پیشرفت کرده است، البته تکنیکهای ترجمه را از گذشته یعنی از زمان قاجار به بعد داشتیم و هرکدام از ترجمه‌ها تکنیکهای متفاوتی داشتند، یعنی زبان فارسی همه انواع تکنیکهای ترجمه را تجربه کرده است و دستمایه خوبی از این تکتنیک‌ها جمع آوری کرده‌است.

آذرنوش افزود: در دوران بعد از انقلاب گامهای خوبی برداشته شد تا ترجمه قانونمند شود و چهارچوب معینی پیدا کند تمام جنبه علمی ترجمه متعلق به دوران بعد از انقلاب است قبل از آن ب‌ویژه در دوره پهلوی جنبه علمی ترجمه اندک بود اما بعد از انقلاب ناگهان موج شدیدی درباره علم ترجمه پیدا شد که این پیشرفت خجسته است. به عنوان نمونه مثلا کتابهای فروانی درباره فن ترجمه نوشته شده و همچنین ما مجله خوبی با عنوان "ترجمه" داریم که در مشهد منتشر می‌ِشود.

این مترجم در واکنش به این ادعا که ترجمه زیاد مانع ازافزایش آثار تالیفی است، اظهار داشت: اگر چیزی بتواند برای ما خلاقیت ایجاد کند همانا ترجمه است هرگز ترجمه از خلاقیت حلوگیری نمی‌کند اگر خلاقیت وجود داشته باشد خود را از میان ترجمه به گونه‌ای نشان می‌دهد، نود درصد مولوی ترجمه است، مولانا از میان ترجمه قرآن و احادیث و روایات بیرون می‌آید اگر نبوغی وجود داشته باشد خود را نشان می‌دهد برای ساختن ادبیات نیکو و ادب و نثر و شعری جدید باید رگه‌های نبوغ وجود داشته باشد.

