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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۱۹

با نصب راهیاب الکترونیکی /

کنترل هوشمند تاکسیهای پایتخت آغاز شد

کنترل هوشمند تاکسیهای پایتخت آغاز شد

با نصب سیستم های «راهیاب الکترونیکی (RFID)» در 120 دستگاه تاکسی راه آهن و «مسیریاب جغرافیایی (GPS)» در 30 دستگاه تاکسی گردشی، کنترل هوشمند تاکسیهای پایتخت به صورت آزمایشی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران با اعلام این مطلب اظهار کرد: سامانه های نرم افزاری بخشی از ابزارهای کنترل ناوگان تاکسیرانی به شمار می‌آیند که به کارگیری آنها برای نظارت بر تاکسیها به طور جدی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

مهندس حسین تیموری کرمانی افزود :21 هزار دستگاه تاکسی گردشی تهران به تدریج ظرف 8 سال حذف شده و در قالب تاکسیهای خطی و تلفنی در سه هزار و 500  ایستگاه که 500  ایستگاه آن جانمایی شده، به کارگرفته خواهند شد.

وی با تاکید بر عدم استقبال مسافران از تاکسی متر، تصریح کرد: شهروندی که در یک مسیر کرایه ثابتی را می پردازد، نمی پذیرد در روزی که ترافیک در همان مسیر سنگینتر است، بر اساس تاکسی متر کرایه بیشتری را بپردازد و همین موضوع به اختلاف رانندگان تاکسی و مسافران دامن می زند.

تیموری با اشاره به ایجاد بانک اطلاعاتی در سازمان تاکسیرانی به منظور کاهش رفت و آمد شهروندان و رانندگان تاکسی به این سازمان اضافه کرد: از ماه آینده انجام تمام کارهای مربوط به تاکسیرانی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک شهر انجام خواهد شد.

وی از آغاز نصب برچسبهای نرخ جدید کرایه در تاکسیها خبر داد و یادآورشد: ظرف یک هفته برچسبهای جدید تحویل تاکسیها می شوند و به این منظور رانندگان تاکسیهای خطی باید از سرپرستان خطوط و رانندگان تاکسی های گردشی نیز باید از سازمان تاکسیرانی برچسبهای خود را تحویل بگیرند.

تیموری با بیان این 95 که هزار دستگاه تاکسی و مسافربر در تهران مشغول به کارند که نمی توان به تعداد تک تک آنها بازرس به کارگرفت خاطرنشان کرد: در سال 87 یک هزار و 230 مورد با رانندگان متخلف برخورد داشته ایم که در مقایسه با سال 82 این تعداد به هفت برابر افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در پایان مضمون اکثر تماس های مردمی با این سازمان را اطلاع و اطمینان از نرخ جدید کرایه تاکسی ها اعلام کرد و گفت: از شهروندان عزیز انتظار داریم هر گونه تخلف در ارائه خدمات ناوگان تاکسیرانی را از طریق شماره تلفن 1888 اطلاع دهند.

کد مطلب 857585

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