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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

150 اثر در گردونه داوری جایزه ادبی افرا

150 اثر در گردونه داوری جایزه ادبی افرا

شیوا رمضانی دبیر علمی جایزه ادبی افرا از داوری 150 اثر ارسالی به دبیرخانه این جایزه خبر داد.

شیوا رمضانی دبیر علمی جایزه ادبی افرا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره (12 فروردین)، گفت: بیش از 200 اثر داستانی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد اما برخی داستان‌ها به دلیل اینکه تعداد کلمات آنها از 313 کلمه بیشتر یا از آن کمتر بود، به گردونه داوری راه نیافت و در نهایت 150 اثر برای ارزیابی به داوران سپرده شد.

وی افزود: عدد مذکور (313) - معیار جایزه - دلالتی بر تعداد یاران امام زمان (عج) دارد. آثار مذکور هم اکنون در دست بررسی اند و قرار است داوران تا اواسط هفته آینده، نتایج خود را به ما اعلام کنند و به احتمال زیاد نیز جشنواره در 28 فروردین در کرج برگزار می‌شود.

رمضانی اضافه کرد: جایزه افرا در هر کدام از دو بخش آزاد و انقلاب اسلامی، سه اثر برگزیده خواهد داشت که به هر کدام از آنها تندیس و لوح تقدیر جشنواره اهدا می‌شود و جایزه نقدی نیز نفرات اول تا سوم هم به ترتیب یک، نیم و ربع سکه بهار آزادی است.

دبیر علمی جایزه ادبی افرا گفت: این جایزه یک برگزیده ویژه نیز خواهد داشت که به احتمال زیاد از میان نفراتی انتخاب خواهد شد که داستانشان دقیقاً 313 کلمه داشته است.

محمدرضا گودرزی، بلقیس سلیمانی و یوسف علیخانی داوران این جایزه‌اند.

مدیر ارشاد کرج، حوزه هنری استان تهران مرکز کرج، معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج و انجمن نویسندگان کرج (کاوک) بانیان جشنواره جایزه ادبی افرا هستند. افرا مخفف امام، فضیلت، رستگاری و انسان است.

کد مطلب 857593

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