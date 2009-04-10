ارائه تسهیلات مسکن صندوق مهررضا با تامین مالی از 11 محل

به گزارش خبرنگار مهر، جلـسه هیئت مدیره صـندوق مهر امام رضا (ع) با حضور اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تشکیـل و سرمایه صندوق براساس صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند 1386 مبلغ 381/433/462/726/6 ریال تعـیین گردید. ثبـت تشریفات قانونی و ایـجاد عنوان سرمایه در اساسنامه پـس از اعلام نظر حسـابرس مستقل (بازرس قانونی) درخصوص آثار هزینه مطالبات مشکوک الوصول در سرمایه تعیین خواهدشد.

به گزارش مهر، متن کامل آیین‌نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) که به امضای سید محمد جهرمی رئیس هیئت مدیره، علی سعیدلو ، ابراهیم عزیزی، علی دیواندری و خلیل یسائی (مدیرعامل ) اعضای هیئت مدیره رسیده، به شرح زیر است:



مقدمه



در اجرای بند (8) مصوبه ی شماره 30416/1901 مورخ 26/2/1385 شورای عالی اداری، آیین‌نامه نحوه‌ی اداره‌ی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی و اساسنامه‌ی آن که از این پس آیین‌نامه‌ی صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) خوانده می‌شود، مورد بازنگری قرار گرفت و در اجرای ماده‌ی (26) آئین‌نامه‌ی فوق‌الذکر به تصویب رئیس محترم جمهور می‌رسد.

فصل اول : کلیات

ماده‌1ـ در اجرای ماده‌ی (112) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های موجود برای تقویت جایگاه جوانان، اعتلاء ، رشد، تعالی و رفع دغدغه‌‌های شغلی، ازدواج و مسکن آنان و حمایت از فرصت‌های شغلی موجود و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید برای ایشان و با عنایت به مصوبه‌ی شماره 30416/1901 مورخ 26/2/1385 شورای عالی اداری « صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)» که در این آیین‌نامه به اختصار صندوق نامیده می‌شود، با ادغام صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی، صندوق اندوخته ازدواج جوانان و صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی تشکیل و برابر مقررات آتی اداره می‌گردد. صندوق مکلف است کلیه‌ی امکانات خود را برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌ی تأمین تسهیلات و اعطای اعتبارات به طرح‌های اشتغال‌آفرین دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به کار گیرد.

ماده2ـ صندوق مؤسسه‌ای اعتباری و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.

ماده‌3ـ تابعیت صندوق ایرانی و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌تواند با رعایت این آیین‌نامه و به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود، به تأسیس شعبه و دفتر نمایندگی و شرکت یا مؤسسه‌ی وابسته، در کشور مبادرت نماید.

تبصره ـ ساختار و نحوه‌ی اداره‌ی شرکت‌ها و مؤسسات وابسته و شعب و دفاتر نمایندگی براساس دستورالعمل اجرایی صندوق تعیین می‌گردد.

ماده‌4ـ صندوق برای مدت نامحدود تشکیل می‌گردد.

ماده‌ 5 ـ صندوق با رعایت این آیین‌نامه فعالیت می‌نماید و در موارد سکوت تابع مقررات قانون تجارت و قوانین پولی و بانکی کشور است.

فصل دوم: منابع مالی صندوق

مادهی6 ـ منابع مالی صندوق عبارت است از:

1ـ6) اعتبارات پیش‌بینی شده در قوانین بودجه‌ی سنواتی کشور.

2ـ6) بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام‌های اعطایی.

3ـ6) حق عضویت وسپرده‌ی اشخاص حقیقی و حقوقی.

4ـ6) کمک‌های نقدی و غیرنقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی.

5 ـ6) تسهیلات قرض‌الحسنه‌ی اعطایی شبکه‌ی بانکی.

6 ـ6) کمک‌های فنی و اعتباری دولت و وجوه اداره شده و سایر کمک‌های مندرج در قوانین و مقررات و مصوبات هیأت وزیران.

7ـ6) منابع مالی و سرمایه صندوق‌های سابق حمایت از فرصت‌های شغلی، قرض‌الحسنه‌ی توسعه اشتغال روستایی، ازدواج جوانان (موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان) شامل تسهیلات اعطایی، مانده‌ی آن و برگشتی وام‌های اعطایی.

8ـ6) کمک‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده‌ی (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران)، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها.

9ـ6) درآمدهای ناشی از فعالیت‌های صندوق اعم از کارمزد تسهیلات اعطایی، سود حاصل از سپرده‌های بانکی، عواید حاصل از خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت.

10ـ6) کمک‌های بلاعوض نقدی و غیرنقدی سازمان‌های و نهادهای دولتی و غیردولتی.

11ـ6) سایر منابع مالی.

فصل سوم : وظایف و حدود عملیات

ماده‌7 ـ موضوع و حدود عملیات صندوق به شرح زیر است:

1ـ7) تأمین و تجهیز منابع مالی جهت فعالیت‌های اعتباری، اعطای انواع تسهیلات قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری و کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مناطق محروم و به ویژه مناطق روستایی.

2ـ7) اتخاذ تمهیدات لازم به منظور قبول و جمع‌آوری کمک‌های بلاعوض نقدی، هدایا و سپرده‌های قرض‌الحسنه‌ی مردم، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی، بخش خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت تقویت بنیه‌ی مالی صندوق.

3ـ7) ارایه‌ی خدمات فنی، مالی، فرهنگی، حقوقی، اعتباری، بازرگانی، بیمه‌ای، مشورتی، آموزشی و تحقیقاتی با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط.

4ـ7) تأسیس و راه‌اندازی شرکت‌های توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در احداث، توسعه، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های تولیدی، خدماتی و عمرانی و فروش و واگذاری طرح‌های مزبور به اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت صرفه و صلاح صندوق که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید گردد.

5 ـ7) خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت و هرگونه سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری.

6 ـ7) افتـتاح انواع حساب‌های‌سپـرده‌ی قرض‌الحسـنه‌ی جاری و پـس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت دار و سایر حـساب‌های مشابه نزد بانک‌ها و مؤسـسات مالی و اعتباری.

7ـ7) تحصیل وام، اعتبار و تسهیلات اعتباری از داخل و خارج از کشور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه.

8 ـ7) اداره‌ی وجوه مربوط به امور اشتغال، ازدواج و مسکن.

9ـ7) انجام امور مربوط به جذب منابع پولی و اعطای هرگونه وجوه قرض‌الحسنه و سایر امور اعتباری مرتبط با امر اشتغال، ازدواج و مسکن و سایر فعالیت‌های پولی موضوع فعالیت صندوق.

فصل چهارم : ارکان صندوق

ماده‌8 ـ صندوق دارای ارکان زیر است:

الف: هیأت امناء

ب: هیأت مدیره

ج: مدیرعامل

د: بازرس قانونی (حسابرس)

هیأت امناء

ماده9ـ اعضای هیأت امناء عبارتند از:

رئیس جمهور (رئیس هیأت امناء)؛ معاون رئیس جمهور در امور اجرایی؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ وزرای کشور، کار و امور اجتماعی، رفاه و تأمین اجتماعی، بازرگانی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی؛ و صنایع و معادن؛ رئیس سازمان ملی جوانان؛ و رئیس دفتر امور مناطق محروم رئیس جمهور.

تبصره ـ مدیرعامل صندوق دبیر جلسات هیأت امناء است.

ماده‌10ـ وظایف و اختیارات هیأت امناء به شرح زیر است:

1ـ10) بررسی و تصویب خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی.

2ـ10) بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی با توجه به گزارش بازرس قانونی.

3ـ10) نصب، عزل و تجدید انتخاب مدیرعامل، رئیس و اعضای هیأت مدیره و بازرس قانونی.

4ـ10) اتخاذ تصمیم نسبت به تغییر و اصلاح این آیین‌نامه.

5 ـ10) اتخاذ تصمیم نسبت به مواردی که از طرف مدیرعامل و یا هیأت مدیره به هیأت امناء پیشنهاد می‌گردد.

تبصره : هیأت امناء می‌تواند بخشی از اختیارات خود را با تعیین موارد به هیأت مدیره تفویض نماید.

ماده11ـ جلسات هیأت امناء با دعوت دبیر در حضور رئیس هیأت امناء و با حداقل دو سوم اعضاء رسمیت خواهدیافت و تصمیمات متخذه با اکثریت آرای اعضاء معتبر است و به وسیله‌ی دبیر جلسات هیأت امناء ابلاغ می‌گردد.

ماده12ـ جلسات هیأت امناء به پیشنهاد و دعوت مدیرعامل و تأیید هیأت مدیره تشکیل خواهدشد.

هیأت مدیره

ماده‌13ـ هیأت مدیره‌ی صندوق از پنج عضو تشکیل می‌شود که به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور و تصویب هیأت امناء برای مدت سه سال انتخاب و با حکم رئیس هیأت امناء منصوب می‌شوند و پس از انقضای مدت مزبور تا زمان انتخاب و انتصاب هیأت مدیره‌ی جدید، کماکان مسئول اداره‌ی صندوق خواهندبود. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

تبصره: در صورتی که رئیس هیأت امناء ، رئیس هیأت مدیره را تعیین نکرده باشد، هیأت مدیره در اولین جلسه‌ی خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب خواهدکرد.

ماده14ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر است:

1ـ14) اجرای مصوبات هیأت امناء .

2ـ14) پیگیری اجرای برنامه‌ها و طرح‌های مصوب هیأت امناء .

3ـ14) بررسی و تصویب بودجه‌ی سالانه.

4ـ14) بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی صندوق برای تسلیم به بازرس قانونی.

5 ـ14) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیرعامل جهت طرح در هیأت امناء .

6 ـ14)تصویب پیشنهاد مدیرعامل درخصوص تعرفه‌ها، کارمزد و شرایط کلی قراردادهای عملیاتی، اعتباری و تسهیلاتی صندوق.

7ـ14) ارایه‌ پیشنهاد درخصوص تغییر یا اصلاح مفاد آیین‌نامه و سایر موارد بنا به‌تشخیص به هیأت امناء .

ماده‌ی 15ـ جلسات هیأت مدیره حداقل هر ماه یک بار به دعوت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه همواره با حداقل سه رأی موافق معتبر خواهدبود.

مدیرعامل

ماده16ـ مدیرعامل به پیشنهاد معاون اجرایی رئیس جمهور و با حکم رئیس هیأت امناء برای مدت سه سال منصوب می‌گردد و تا زمانی که تجدید انتخاب اعضاء به عمل نیامده باشد، در مقام خود باقی خواهدماند.

ماده17ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

1ـ17) اجرای مصوبات هیأت امناء و هیأت مدیره و انجام کلیه‌ی امور اداری و اجرایی مطابق برنامه و بودجه‌ی مصوب.

2ـ17) تهیه و تنظیم بودجه‌ی سالانه و صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سالانه جهت ارایه به هیأت مدیره.

3ـ17) نمایندگی صندوق در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و ادارات و سازمان‌های دولتی و مؤسسات خصوصی داخلی و خارجی.

4ـ17) استخدام، نصب و عزل مأموران و کارکنان صندوق و تعیین شغل، ترفیع و تنبیه و تعلیق و اخراج و اجرای سایر شرایط استخدامی با رعایت دستورالعمل و مقررات پرسنلی صندوق.

5 ـ17) تصمیم‌گیری درخصوص پرداخت پاداش به کارکنان.

6 ـ17) افتتاح حساب سپرده‌ی قرض‌الحسنه‌ی جاری و سرمایه‌گذاری و سایر حساب‌های مشابه نزد بانک‌ها و استفاده از آن حساب‌ها به نام صندوق.

7ـ17) اتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ و اعطای وام، اعتبار و تسهیلات با رعایت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی صندوق و در چارچوب بودجه‌ی مصوب.

8 ـ17) اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و راه‌اندازی شرکت و یا مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها.

9ـ17) وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

10ـ17) اتخاذ تصمیم درخصوص مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و لاوصول.

11ـ17) قبول تعهد ـ ظهرنویسی ـ پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

12ـ17) انجام هر نوع معامله و انعقاد کلیه‌ی قراردادها و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار و غیره به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و تحت هرگونه شرایط در حدود موضوع صندوق و یا مربوط به آن.

13ـ17) انجام معاملات قطعی، شرطی، رهنی، اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه‌ی عین مستأجره و تقاضای صدور اجرائیه و تعقیب و تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره و اجرای آن.

14ـ17) رهن گذاردن اموال صندوق اعم از منقول و غیرمنقول و فک آن ولو کراراً.

15ـ17) اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و غیره و انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی در کلیه‌ی مراجع و دادگاه‌ها و دادسراها و اجراها و در کلیه‌ی مراحل اعم از بدوی، پژوهشی، فرجامی و غیره با حق مصالحه و سازش، تفویض امضاء و اختیار و تعیین وکیل با حق توکیل به غیر به طور مکرر، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه‌ی حقوق و اجرای کلیه‌ی تکالیف ناشی از قانون آیین‌ دادرسی، مدنی، کیفری و داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کراراً ، تعیین میزان حق‌الوکاله‌ی وکیل، تعیین مصداق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع باشد، همچنین مطالبه و دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از تأمین خواسته، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات صندوق، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم‌به و تملیک املاک و اموال در قبال مطالبات به نفع صندوق چه در دادگاه‌ها و چه در ادارات و داویر ثبت اسناد و املاک و استرداد آنها به مالکین در قبال اخذ مطالبات و نیز انتقال حقوق اجرایی صندوق در قبال وصول مطالبات.

16ـ17) تأسیس، ادغام و انحلال شعب و نمایندگی‌ها در هر نقطه‌ی کشور.

17ـ17) ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.

18ـ17) انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات بر عهده‌ی مدیرعامل قرار می‌گیرد.

19ـ17) تهیه و تصویب دستورالعمل‌های اجرایی در امور وام و تسهیلات و امور کارکنان و سایر موارد اجرایی.

ماده‌18ـ مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات و حق امضای خود را به موجب ابلاغ کتبی با ذکر موارد به هر یک از اعضای هیأت مدیره و کارکنان صندوق به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. در هنگام مسافرت و غیبت، چنانچه مدیرعامل اختیارات و حق امضای خود را به شرح مذکور تفویض ننموده باشد، وظایف و اختیارات او را هیأت مدیره با اکثریت آراء اعمال می‌نماید.

تبصره : امضای کلیه‌ی مکاتبات اداری به عهده‌ی مدیرعامل و یا افرادی است که این امر از سوی وی به آنها تفویض می‌گردد.

ماده19ـ کلیه‌ اسناد و اوراق مالی، معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور صندوق با امضای ثابت مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیأت مدیره معتبر است و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیرعامل مجری است.

تبصره : عضو هیأت مدیره‌ی دارنده‌ی امضای مجاز می‌تواند حق امضای خود را در این موارد به تشخیص و مسئولیت خود به شخص دیگری تفویض نماید.

بازرس قانونی (حسابرس)

ماده‌20ـ انجام وظایف بازرس قانونی (حسابرس) صندوق بر عهده‌ی سازمان حسابرسی است.

ماده21ـ وظایف و اختیارات بازرس قانونی به قرار زیر است:

الف) نظارت در اجرای مقررات و آیین‌نامه‌ی صندوق و سایر مقررات.

ب) رسیدگی و اظهارنظر نسبت به حساب‌ها و ترازنامه‌ی سالانه‌ی صندوق و حساب سود و زیان با گواهی صحت ارقام و تهیه‌ی گزارش‌های لازم جهت تقدیم به هیأت امناء .

ج) انجام سایر وظایف و تکالیف مندرج در قوانین و مقررات ذیربط.

ماده‌ی22ـ بازرس حق مداخله‌ی مستقیم در امور اداری و معاملات صندوق را ندارد ولی می‌تواند نظرات خود را کتباً به مدیرعامل یا هیأت مدیره اطلاع دهد.

فصل پنجم : تشکیلات استانی

ماده23ـ به منظور تحقق مأموریت‌ها و وظایف صندوق با جهت‌گیری تمرکززدایی و استفاده از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در کشور و تسریع در ارایه‌ی خدمات و همچنین هماهنگی امور صندوق در سطوح استانی و شهرستانی، صندوق‌های استانی و شهرستانی به موجب مواد زیر تأسیس می‌شوند:

صندوق استان

ماده‌24ـ مدیر صندوق استان با حکم مدیرعامل صندوق منصوب می‌شود.

ماده‌ی25ـ وظایف و اختیارات مدیر صندوق استان به شرح زیر است:

1ـ 25) پیشنهاد تأسیس صندوق شهرستان در سطح استان به مدیرعامل صندوق.

2ـ 25) شرکت درجلسات تصمیم‌گیری استان.

3ـ 25) هماهنگی امور محوله به صندوق‌های شهرستان با استاندار و سایر مقامات ذیصلاح استان.

4ـ 25) ابلاغ دستورالعمل‌ها و سیاست‌های کلی صادره از سوی صندوق به صندوق‌های شهرستان در سطح استان.

5 ـ 25) ایجاد هماهنگی لازم بین صندوق‌های شهرستان در سطح استان.

6 ـ 25) جمع‌آوری آمارهای مالی سالانه از صندوق‌های شهرستان و تهیه آمارهای مالی تلفیقی به همراه اظهارنظر نسبت به آنها و ارسال به صندوق.

7ـ 25) نظارت بر حُسن اجرای امور صندوق‌های شهرستان.

8 ـ 25) ارسال گزارش‌های‌دوره‌ای (اعم از بودجه‌ای، عملکردی، مالی، اداری، استخدامی و غیره) از وضعیت صندوق استان به صندوق.

9ـ 25) اظهارنظر درخصوص مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره‌ی پیشنهادی صندوق‌های شهرستان.

10ـ 25) بررسی بودجه‌ی صندوق‌های شهرستان و ارایه‌ی گزارش‌های تحلیلی برای ارکان صندوق‌های شهرستان و مسئولان صندوق.

11ـ 25) ایجاد هماهنگی بین بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سازمان‌های خصوصی در سطح استان جهت افزایش میزان تسهیلات و سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها.

12ـ 25) تهیه‌ی گزارش از عملکرد هیأت مدیره‌ی صندوق‌های شهرستان و ارسال آن به صندوق.

صندوق شهرستان

ماده26ـ صندوق هر شهرستان به پیشنهاد مدیرصندوق استان و تصویب مدیرعامل صندوق تشکیل می‌شود. صندوق شهرستان به تناسب حجم عملکرد، جمعیت شهرستان، میزان جذب اعتبارات و سپرده‌ها، حجم سرمایه‌گذاری و سایر شاخص‌هایی که به وسیله‌ی مدیرعامل صندوق تعیین می‌شود، به سه سطح سازمانی طبقه‌بندی می‌شوند. تشکیلات، میزان اعتبارات و تسهیلات قابل استفاده و حجم سرمایه‌گذاری قابل قبول بستگی به سطح سازمانی صندوق شهرستان خواهدداشت.

ماده‌27ـ تشکیلات صندوق شهرستان عبارت است از:

الف ـ هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان.

ب ـ مدیرعامل صندوق شهرستان.

ماده‌28ـ اعضای هیأت مدیرعامل صندوق شهرستان از بین ساکنین هر شهرستان و بنا به پیشنهاد استاندار پس از تصویب هیأت مدیره‌ی صندوق و با حکم مدیرعامل صندوق برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. ریاست هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان بر عهده‌ی فرمانداران شهرستان‌ها است.

تبصره‌1ـ ترکیب و تعداد اعضای هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان در آئین‌نامه اجرایی تشکیلات استانی پیش‌بینی خواهدشد.

تبصره‌2ـ عزل مدیرعامل و اعضای انتخابی هیأت مدیره‌ی صندوق‌های شهرستان با مدیرعامل صندوق است.

تبصره3ـ جلسات هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان حداقل یک بار در ماه با حضور سه چهارم اعضاء و با دعوت مدیرعامل تشکیل می‌گردد و تصمیمات آن با اکثریت نصف به علاوه‌ی یک آرای حاضرین معتبر است.

ماده29ـ وظایف هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان عبارت است از:

1ـ 29) تعـیین اولویت‌ها و خط‌مشی‌ها با رعـایت سیاست‌ها و خـط‌مشی کلی صندوق.

2ـ 29) بررسی و ارایه‌ی گزارش آماری از عملکرد صندوق شهرستان.

3ـ 29) نظارت بر نحوه‌ی اجرای دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی.

4ـ 29) بررسی پیشنهادات مدیرعامل صندوق‌های شهرستان و اظهارنظر در این مورد.

5 ـ 29) ایجاد زمینه‌ی مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و سپرده‌گذاری.

6 ـ 29) بررسی زمینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری در سطح شهرستان در چارچوب سیاست‌های کلی ابلاغ شده.

7ـ 29) اتخاذ تصمیم نسبت به نحوه‌ی اجرای دستورالعمل‌ها در چگونگی پرداخت تسهیلات و وصول مطالبات و جذب منابع در شهرستان.

8 ـ 29) ارایه‌ی گزارش‌های تحلیلی و پیشنهاد درخصوص مطالبه‌ی‌وجوه مشکوک‌الوصول و لاوصول به هیأت مدیره‌ی صندوق.

ماده30ـ وظایف مدیرعامل صندوق شهرستان عبارت است از:

1ـ30) دریافت سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرای امور از طرف مدیر صندوق استان.

2ـ30) تهیه و تنظیم بودجه‌ی صندوق شهرستان و ارسال آن به هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان جهت تصویب.

3ـ30) اجرای خط‌مشی‌ها و تصمیمات هیأت مدیره‌ی صندوق شهرستان در قالب سیاست‌های کلی صندوق مرکزی.

4ـ30) تهیـه‌ی آمار و اطلاعات عملکرد صـندوق و ارسال آن به هیـأت مدیره جهت تأیید.

5 ـ30) نمایندگی صندوق در مجامع و مراجع قضایی و اداری.

6 ـ30) پیگیری وصول مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول صندوق شهرستان منجمله از طریق مراجع قضایی.

7ـ30) پیشنهاد عزل و نصب کارکنان صندوق شهرستان به مدیر صندوق استان.

ماده 31 ـ صندوق‌های شهرستان تابع مقررات مندرج در این آیین‌نامه و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی صندوق می‌باشند که به وسیله‌ی مدیر صندوق استان ابلاغ می‌گردد.

فصل ششم : سایر مقررات

ماده32ـ سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد (به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهدبود).

ماده33ـ مازاد درآمد بر هزینه و مانده‌ی منابع مالی صندوق در هر سال مالی با تصویب هیأت امناء حسب مورد به حساب ذخایر یا منابع صندوق اضافه می‌گردد.

ماده‌34ـ صورت‌های مالی صندوق که مورد رسیدگی بازرس قانونی (حسابرس) صندوق قرار گرفته باشد، حداقل سی روز قبل از تشکیل جلسه‌ی سالانه‌ی هیأت امناء باید از طریق هیأت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرار گیرد تا پس از رسیدگی از طرف بازرس در قالب یک گزارش توسط هیأت مدیره به هیأت امناء تسلیم گردد.

ماده35ـ هرگونه تغییر در این آیین‌نامه با تصویب اکثریت اعضای هیأت امناء و پس از تنفیذ رئیس هیأت امناء لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده36ـ این آیین‌نامه مشتمل بر 36 ماده و 9 تبصره در تاریخ اول مرداد یکهزار و سیصد و هشتاد و شش هجری شمسی به تصویب هیأت امنای صندوق رسید و از تاریخ تصویب‌ لازم‌الاجراء است.