اعتبار 200 میلیاردی مجلس برای حذف کنکور در سال 88

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اعتبار به وزارتخانه آموزش و پرورش تعلق گرفته است افزود: چندی پیش وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بودند که سیستمهای رایانه ای این وزارتخانه باید ارتقا یابد که ما نیز این اعتبار را در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم.

نماینده مردم تهران در هشتمین مجلس شورای اسلامی درباره سخنان دیروز نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم حذف کنکور تا سال 1390 گفت: نظر تمام نمایندگان مجلس اجرای قانون حذف کنکور است و منظور آقای ابوترابی این بوده که دولت به مجلس اعلام کرده که نمی تواند این قانون را اجرا کند.

اختلاف دولت و مجلس بر سر زمان اجرای قانون حذف کنکور همچنان ادامه دارد. چنانکه به رغم اعلام خبر تجدید نظر در قانون حذف کنکور توسط وزیر آموزش و پرورش طی هفته های گذشته نمایندگان مجلس این خبر را تکذیب کردند.

عباسپور تهرانی فرد با بیان اینکه قانون حذف کنکور قابل اجرا است، اظهار داشت: اگر آموزش و پرورش و وزارت علوم دراجرای این قانون تعلل کنند قطعا باید به مجلس پاسخگو باشند. چراکه همه زمینه های اجرای این قانون فراهم شده است و دولت باید همت کند تا آن را در زمان مقرر اجرا کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه دولت این قانون را خیلی دیر به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرد و بعد از آن نیز وزیر آموزش و پرورش تغییر کرد و باعث تعویق در اجرای این قانون شد و دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در طول سه سال گذشته به جز گفتن " نمی توانیم " هیچ هماهنگی دیگری با هم نداشتند، ولی نمایندگان مجلس معتقدند که با ظرفیتهای موجود و در همین فرصت کم هم می توان این قانون را اجرا کرد. چرا که آموزش و پرورش سیستمهای لازم برای برگزاری آزمون استاندارد و تبادل اطلاعات با وزارت علوم را دارد.