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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۰۳

اعتبار 200 میلیاردی مجلس برای حذف کنکور در سال 88

اعتبار 200 میلیاردی مجلس برای حذف کنکور در سال 88

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از اختصاص اعتباری معادل 200 میلیارد ریال برای اجرای قانون حذف کنکور در سال 88 خبر داد.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اعتبار به وزارتخانه آموزش و پرورش تعلق گرفته است افزود: چندی پیش وزیر آموزش و پرورش عنوان کرده بودند که سیستمهای رایانه ای این وزارتخانه باید ارتقا یابد که ما نیز این اعتبار را در اختیار آموزش و پرورش قرار دادیم.

نماینده مردم تهران در هشتمین مجلس شورای اسلامی درباره سخنان دیروز نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر عدم حذف کنکور تا سال 1390 گفت: نظر تمام نمایندگان مجلس اجرای قانون حذف کنکور است و منظور آقای ابوترابی این بوده که دولت به مجلس اعلام کرده که نمی تواند این قانون را اجرا کند.

اختلاف دولت و مجلس بر سر زمان اجرای قانون حذف کنکور همچنان ادامه دارد. چنانکه به رغم اعلام خبر تجدید نظر در قانون حذف کنکور توسط وزیر آموزش و پرورش طی هفته های گذشته نمایندگان مجلس این خبر را تکذیب کردند.

عباسپور تهرانی فرد با بیان اینکه قانون حذف کنکور قابل اجرا است، اظهار داشت: اگر آموزش و پرورش و وزارت علوم دراجرای این قانون تعلل کنند قطعا باید به مجلس پاسخگو باشند. چراکه همه زمینه های اجرای این قانون فراهم شده است و دولت باید همت کند تا آن را در زمان مقرر اجرا کند.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه دولت این قانون را خیلی دیر به دستگاههای مرتبط ابلاغ کرد و بعد از آن نیز وزیر آموزش و پرورش تغییر کرد و باعث تعویق در اجرای این قانون شد و دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در طول سه سال گذشته به جز گفتن " نمی توانیم "  هیچ هماهنگی دیگری با هم نداشتند، ولی نمایندگان مجلس معتقدند که با ظرفیتهای موجود و در همین فرصت کم هم می توان این قانون را اجرا کرد. چرا که آموزش و پرورش سیستمهای لازم برای برگزاری آزمون استاندارد و تبادل اطلاعات با وزارت علوم را دارد.

کد مطلب 857625

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