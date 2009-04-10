74 نفر از محکومان استان یزد عفو شدند

غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با تشکیل کمیسیون عفو دادگستری یزد در تاریخ 20 شهریورماه سال گذشته از مجموع 156 پرونده مطرح شده در این کمیسیون، 74 پرونده مورد موافقت قرار گرفت.

حیدری با اشاره به نوع اتهام پرونده ‌های وارده به کمیسیون عفو دادگستری گفت: 133 مورد از پرونده ‌های مطرح شده مربوط به جرائم مواد مخدر و 32 مورد دیگر مربوط به جرائم عمومی است.

رئیس کل دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: ‌بیشترین پرونده‌ های مطرح شده مربوط به شهرستان یزد با 113 پرونده، مهریز 17 پرونده و طبس 14 پرونده بوده و بقیه مربوط به سایر شهرستانهای این استان است.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آیین‌ نامه تشکیل کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان بیان داشت: این کمیسیون در اجرای بند 11 از اصل یکصد و دهم قانون اساسی به منظور عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومان در حدود موازین اسلامی در مرکز کشور و استانها تشکیل شده است.

وی تاکید کرد: پس از طرح پرونده‌ ها در جلسات استانی و اخذ موافقت با پیشنهاد آنها به دبیرخانه کمیسیون مرکزی در تهران ارسال می‌ شود و پیشنهاد عفو در آنجا نیز مورد بررسی قرار می‌ گیرد.

رئیس کمیسیون عفو دادگستری استان یزد همچنین یادآور شد:‌ این کمیسیون در مناسبتهای ویژه نظیر ولادت حضرت رسول اکرم (ص)، عید غدیر و ... می‌ تواند پیشنهاد عفو دهد که در سال گذشته در یزد 65 پرونده به مناسبت عید غدیر، 20 پرونده به مناسبت 22 بهمن ماه و 24 پرونده نیز به مناسبت میلاد پیامبر اکرم (ص) مشمول عفو شدند.