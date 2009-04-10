حوادث و سوانح دومین عامل مرگ و میر در گلستان است

شهریار سمنانی پیش از ظهر جمعه در حاشیه عیادت از بیماران بیمارستان طالقانی گرگان به خبرگار مهر افزود: با توجه به شعار سال جاری به عنوان "سلامت در حوادث و بلایا " باید برای کاهش این نوع مرگ و میر در استان برنامه ریزی شود.

وی اظهار داشت: از مجموع شش هزار فقره فوت ثبت شده بر اثر بیماریها، دو هزار و 500 نفر بر اثر ابتلاء به بیماریهای قلبی و عروقی و 800 نفر نیز به دلیل ابتلاء به سرطان فوت کردند.

وی خاطرنشان کرد: بیماریهای قلبی و عروقی اولین عامل مرگ و میر در گلستان به شمار می آید و اکنون تمام امکانات و تجهیزات تخصصی و فوق تخصصی برای درمان این بیماریها در استان وجود دارد.

به گفته سمنانی، راه اندازی مرکز تحقیقات قلب و عروق و مرکز تخصصی و فوق تخصصی جراحی قلب، اه اندازی سیستم پیش هشدار دهنده سیل، مقاوم سازی بیمارستانها، تقویت ناوگان ترابری اورژانس از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیان داشت: اکنون میانگین حضور ستاد حوادث غیرمترقبه در حوادث در استان به حد مطلوب و استاندارد رسیده و بسیاری از آمبولانسها مجهز به دستگاههای CCU و ICU هستند.



قائم مقام وزیر بهداشت یادآور شد: در جریان دو سفر هیئت دولت به استان اعتبارات خوبی برای بخش بهداشت و درمان استان تخصیص یافته و بسیاری از مراکز درمانی و تخصصی تجهیز شد.

وی اعلام کرد: 41.1 نفر در هر یکصد هزار نفر جمعیت استان مبتلا به بیماری سل هستند که از نظر رتبه دوم را در کشور داریم.

وی افزود: بالا بودن میزان شیوع ابتلاء به بیماری سل نشان دهنده محرومیت و فقر در منطقه است و باید با کنترل فقر نسبت به کنترل این بیماری اقدام شود.

در این مراسم که به مناسبت هفته سلامت انجام شد، یحیی محمودزاده استاندار گلستان و جمعی از مسئولان شرکت داشتند.