ظرفیت تولید پتروشیمی امسال به 50 میلیون تن افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا افشین در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت صادرات و فروش داخلی محصولات پتروشیمی، گفت: در سال گذشته بیش از 7 میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی شامل آروماتیک، متانول و آمونیاک ها به خارج از کشور صادر شده است.

وی با بیان این موضوع که هند، چین، آسیای جنوب شرقی و اروپا مهم ترین بازارهای هدف صادرات محصولات پتروشیمی کشور به شمار می روند، تصریح کرد: همچنین در سال گذشته حدود 3 هزار میلیارد تومان محصول پتروشیمی در بازارهای داخلی به فروش رسیده است.

مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی یادآورشد: در مجموع در سال گذشته حدود 11 میلیارد دلار محصول پتروشیمی در بازارهای داخلی و بین المللی به فروش رسیده است.

افشین در ادامه با اشاره به این موضوع که امسال باید حدود 5/2 میلیارد دلار در طرح های صنعت پتروشیمی سرمایه کذاری شود، گفت: همچنین در سال 87 در مجموع حدود 5/2 میلیارد دلار طرح و پروژه پتروشیمی به بهره برداری رسیده که عملیات اجرایی آنها از سال های گذشته شروع شده بود.

وی در پایان از افزایش ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور به 50 میلیون تن در سال تا پایان سال جاری خبر داد و خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه های تدوین شده این ظرفیت تا افق چشم انداز باید به 94 میلیون تن برسد.