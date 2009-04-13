نگاه مدیران اجرایی به محیط زیست نگاه کارشناسی نیست

مخبر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام این مطلب به خبرنگار مهر گفت: تدوین قانون برای دفع زباله های خانگی و بیمارستانی با اینکه همه می دانند این زباله ها چقدر زیان آور و مخرب است و سالهاست محیط را آلوده می کند و هنوز تدبیر مناسبی برای حل این معضل توسط نهادهای مرتبط اتخاذ نشده است، چه برسد به زباله های الکترونیکی که پای آنها به تازگی به زندگی بشر وارد شده است و البته وضعیتی به مراتب خطرناکتر برای ما دارند.

انوشیروان محسنی بند پی با تاکید بر اینکه کمیسیون بهداشت وظیفه ساماندهی سلامت شهروندان را به عهده دارد گفت: با توجه به اینکه زباله های تجزیه ناپذیر و دیر تجزیه پذیر هستند و خاک و آب را آلوده می کنند می توانند محیط انسانی را نیز تحت تاثیر قرار دهند و در این زمینه متاسفانه هنوز اقدامهای جدی صورت نگرفته است.

این نماینده مجلس ضمن اعلام فعالیتهای فراکسیون محیط زیست در مجلس، به بحث تالابهای کشور و حوادث اخیر آنها اشاره کرد و افزود: نه تنها به عناصر آلاینده تالابها و مسائل زیست محیطی آنان توجهی نمی شود که با نیت توسعه بدون رعایت مسائل زیست محیطی تالابها تخریب می شوند.

محسنی بند پی در باره تالاب پریشان گفت: نیت راهسازی برای مردم روستاها امری نیکو و پسندیده است ولی وقتی به بحث توسعه پایدار توجهی نمی شود می تواند برای دریاچه پریشان زیان آور و مخرب باشد و اکوسیستم آنجا را به هم بزند و اتفاقا بهم هم زده است و باید این برنامه ها با هماهنگی و رعایت همه جانبه مسائل همراه باشد.