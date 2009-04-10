اخبار کوتاه ورزشی از یزد

- به گزارش خبرنگار مهر در یزد، اسکواش بازان نوجوان و جوان یزدی به مسابقات انتخابی تیم ملی نوجوانان و جوانان کشور دعوت شدند. محمدرضا فتوحی، فرخ فرخی یزدی، نوید ملک ثابت و محمدرضا ضیا کاشانی اسکواش بازانی هستند که از این استان به مسابقات انتخابی دعوت شدند. این ورزشکاران از 25 تا 28 فروردین ماه جاری در مجموعه ورزشی انقلاب تهران به منظور حضور در رقابتهای بین ‌المللی مالزی،‌ تمرین خواهند کرد.

اعلام نتایج مسابقات فوتسال جام نوروز بزرگداشت سال اصلاح الگوی مصرف

ششمین دوره مسابقات فوتسال جام نوروز با همت شهرداری و همکاری شورای شهر و اداره تربیت بدنی بافق در سالن ورزشی تختی این شهرستان برگزار شد. در این دوره از مسابقات، 22 تیم در رده سنی بزرگسالان و شش تیم در رده سنی نوجوانان شرکت کردند. در این مسابقات که به مدت 12 روز به طول انجامید، در رده سنی نوجوانان تیمهای شهید فتاحی، شهدای قدس و شهید بابایی و در رده سنی بزرگسالان تیمهای شهید رنجبر، مهندسین آفاق و مبارکه مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

حضور کاراته‌ کار یزدی در اردوی تیم ملی بانوان

سحر کرجی، ورزشکار ساعی استان یزد به منظور شرکت در مسابقات آسیایی تایلند به اردوی تیم ملی بانوان دعوت شد. وی تمرینات خود را از روز گذشته در اردوی تیم ملی در رده سنی بزرگسالان در تهران آغاز کرد و این تمرینات تا 22 فروردین ادامه خواهد داد. مسابقات آسیایی تایلند، اردیبهشت ماه جاری در این کشور برگزار می‌ شود.

رئیس هیئت کبدی استان یزد نماینده تام ‌الاختیار فدراسیون این ورزش شد

فاطمه سعیدی،‌ رئیس هیئت کبدی استان یزد طی حکمی از سوی محمدرضا مقصودلو، رئیس فدراسیون کبدی به عنوان نماینده تام‌ الاختیار این فدراسیون در امور توسعه و تعمیم ورزش کبدی در استانهای یزد، کرمان، خراسان جنوبی و هرمزگان منصوب شد.