70 درصد مصوبات بهداشت و درمان سفر دوم دولت به گلستان اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده پیش از ظهر جمعه در عیادت از بیماران بیمارستان طالقانی گرگان به خبرنگار مهر اظهار داشت: همچنین تمامی مصوبات دور اول سفر هیئت دولت در این بخش اجرایی و عملیاتی شده و شاخصهای بهداشتی در این استان روبه رشد است.

وی افزود: شاخص تختهای فعال بخش بهداشت و درمان استان در دوران دولت نهم رشد چشمگیری یافته است و تختهای فعال قبل از اجرای مصوبه دولت در استان هزار و ‪ ۱۶۶‬تخت بود که این میزان بعد از اجرای مصوبات به هزار و ‪ ۳۸۲‬تخت افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد تختهای مراقبتهای ویژه قلب نیز از ۲۶ تخت به 53 تخت بعد از اجرای مصوبه دولت رسیده ‌و 80 واحد دندانپزشکی قبل از اجرای مصوبات دولت نیز به 110 واحد پس از اجرای مصوبات رسیده است.



به گفته محمودزاده، تلاشهایی که دولت نهم برای رفع محرومیتهای این بخش صورت داده، موجب ارتقای برخی از شاخصهای بهداشت و درمان استان گلستان شده است.

استاندار گلستان به راه اندازی پایگاه امداد و نجات هوایی در استان اشاره و اضافه کرد: اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در استان دیده شده و قراردادی با یک شرکت از جمعیت هلال احمر کشور برای واگذاری یک فروند هلی کوپتر در مواقع اضطراری در استان منعقد شده است.



استاندار گلستان به همراه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان و جمعی از مسئولان از بیماران بخشهای مختلف بیمارستان طالقانی گرگان عیادت کردند.