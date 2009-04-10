صنعتگران ایران سال گذشته از لحاظ مقدار تولید رکورد زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در جمع صنعتگران، معدنکارن، فعالان اقتصادی و کارآفرینان استان اصفهان علت بروز بحران در کشورهای غربی را ساختاری دانست و گفت: این کشورها به علت استفاده از منابع دیگر کشورها به نفع خودشان یک باره بهمنی را برای خود به وجود آوردند که اینک هرچه برای خروج از این بحران تلاش می کنند در مشکلات آن فروتر می روند و هر اقتصادی که به آنان نزدیکتر بود، آسیب بیشتری از این بحران دید.

وی افزود: به رغم وجود بحران در جهان، صنعت فولاد کشور در دو بخش خصوصی و دولتی از ابتدای سال 2009 ، با وجود تعرفه صفر، حدود 20 درصد در مقایسه با تولید جهانی افزایش تولید داشت.



وزیر صنایع و معادن، اصلاح الگوی مصرف، تامین نقدینگی و مشکلات ناشی از بحران اقتصادی در غرب را از دغدغه مهم بخش صنعت و معدن کشور در سال جاری دانست و گفت: دولت با تشکیل کارگروه حمایت از تولید و با تفویض اختیارات کامل به این کارگروه، در تلاش است تا کشور کمترین آسیب را از بحران جهانی غرب بببیند.

محرابیان افزود: در این راستا پیش بینی می شود اولین بسته حمایتی از تولید در 20 بند هفته آینده ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: همه این اقدامات تنها در جهت پشتیبانی از تولید داخل است و کار اصلی در پیشگیری از تاثیر بحران جهانی، تنها با تلاش و کوشش صنعتگران و تولیدکنندگان میسر خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن افزود: در تلاش هستیم با گرفتن یک خط اعتباری جدید تا حدود زیادی مشکلات نقدینگی بخش تولید کشور را مرتفع کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید در مقولات اقتصادی کاهش مصرف را به عنوان یک گنج و منبع جدید دید، افزود: در شرایط بحران، تولید کننده ای برنده است که با کاهش قیمت و عرضه بیشتر به تولید خود ادامه دهد.

وزیر صنایع و معادن همچنین از افتتاح چندین طرح بزرگ صنعتی و ملی طی روزهای آینده با حضور مسولان عالی رتبه نظام در این استان خبر داد.

گفتنی است، در این نشست صنعتگران، معدنکارن و فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات خود را از نزدیک با وزیر صنایع و معادن در میان نهادندکه مهندس محرابیان تصمیماتی را در جهت حل مشکلات آنان اتخاذ کرد.