تشریح برنامه های شهرداری تهران برای سلامت شهروندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایازی، مشاور عالی شهردار تهران که رییس کمیسیون سلامت شهرداری تهران نیز هست همزمان با هفته سلامت در تشریح اقدامت شهرداری تهران در زمینه سلامت گفت: مدیریت شهری بنا به اعتقاد و تفکری که بر اساس مفهوم جامع و گسترده سلامت شکل گرفته سعی کرده است با هدایت نخبگان و در راستای سیاستهای متولیان امر، با لحاظ اولویتها ازحداکثر ظرفیت های شهرداری برای ارتقای سلامت شهر استفاده کند.

وی افزود : به بیان ساده تر به نحوی در تمامی فعالیتهای شهرداری توجه به سلامت شهروندان و حفظ ایمنی و محیط زیست مد نظر بوده که می توان به مواردی از قبیل ساخت و توسعه سالنهای ورزشی، پارکها (به ویژه پارک مخصوص بانوان) مناسب سازی پیاده روها، توجه به زیباسازی و ارتقای سلامت روان شهر (ساخت و سازهای شهری و توجه به نمای ساختمانها، آب نماها، نورپردازی های شهری و...) سیستمهای مکانیزه دفع زباله، توسعه مترو برای کاهش و کنترل ترافیک، توسعه مراکز معاینه فنی خودروها برای کاهش آلودگی هوا، فعالیتهای متنوع فرهنگی، اجتماعی، معنوی و هنری گسترده ای که در سطوح مختلف انجام می گیرد و بسیاری از فعالیتهای دیگر که به طور مستقیم و غیر مستقیم در حفظ و ارتقای نشاط و سلامت شهروندان تهرانی تاثیر گذار است اشاره کرد.

ایازی با اشاره فعالیتهایی که شهرداری مستقیماً در حوزه سلامت انجام داده است گفت : در بخش نظارت و سیاست گذاری در اواخر سال 86 بمنظور برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر تمامی موارد سلامت محور شهرداری تهران کمیسیون سلامت با حضور تمامی بخش های مرتبط با سلامت مدیریت شهری نظیر حوزه مشاور شهردار در امور سلامت ، اداره کل سلامت ، شرکت شهر سالم واداره کل آسیبهای اجتماعی و... تشکیل شده و در این کمیسیون به طرح و بررسی مسائل و مشکلات مربوط به سلامت شهری پرداخته می شود.

به گفته رییس کمیسون سلامت شهرداری تهران اقداماتی همچون تهیه و تدوین دستورالعمل شهرداری عاری از دخانیات ، تهیه و تدوین آیین نامه اعتلای سلامت شاغلین شهرداری تهران، تهیه و تدوین آیین نامه ایمنی کارگران ساختمانی،تهیه و تدوین طرح مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)در حوزه سیاستگذاری در کمیسیون سلامت شهرداری تهران انجام شده است .

ایازی همچنین تصریح کرد : در بخش مطالعاتی وتحقیقاتی نیز تشکیل کمیته مطالعات راهبردی بهداشت و سلامت شهری برای تعیین اولویت های سلامت شهر و بررسی و تایید طرح های مرتبط با سلامت در دستور کار قرار گرفت و با تشکیل حدود 60 جلسه کارشناسی با حضور اساتید فرهیخته و برجسته از تمام سازمانهای درون بخشی و برون بخشی نزدیک به 30 طرح مورد بررسی، تأیید و اجرا قرار گرفت که از آن جمله می توان به سه طرح بزرگ بین المللی تهیه ابزار سنجش عدالت در سلامت شهر ، طرح محله دوستدار کودک و طرح جامعه ایمن شهر تهران که هر سه مورد بازدید و تایید کارشناسان سازمان WHO مستقر در سوئد و ژاپن قرار گرفته است، اشاره کرد.

مشاور عالی شهردار تهران به اقدامات فرهنگی و اجتماعی در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران توسط فرهنگسراهای زیر مجموعه خود به بحث فرهنگسازی و آموزش سلامت پرداخته است که تشکیل کلاس های آموزشی، کنگره ها، همایش ها و نمایشگاه ها تلاشی در این راستاست .

ایازی ادامه داد : داره کل سلامت زیرمجموعه معاونت اجتماعی و فرهنگی نیز با تشکیل371 خانه سلامت در محلات اقدام به ارائه مشاوره و خدمات به شهروندان نموده، از اقدامات اداره کل سلامت می توان به تشکیل خانه های اسباب بازی، مراکز آموزش فرآموز، تاکسی اورژانس و برگزاری زنگ سلامت، مراسم نیایش سفید، آموزش بهداشت فردی، تغذیه سالم، تهیه و توزیع بسته های آموزشی و ... همزمان با هفته سلامت سالجاری اشاره کرد .

وی افزود : اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران هم فعالیت های متعددی جهت کاهش آسیب های اجتماعی در سطح شهر دارد. در هفته سلامت هم برنامه های ارزشمندی مانند اجرای طرح مدد کار شهر(که در حال حاضر در 5 منطقه شهری در حال اجرا است)، برگزاری کارگاه های آموزشی بهداشت سلامت و روان، ارائه خدمات مشاوره و مددکاری و ... را برگزار کرده است.

رییس کمیسیون سلامت شهرداری تهران به اقدامت مدیریت شهری در بخش بهداشت و درمان و رفاه شهرداری اشاره کرد و گفت : شرکت شهر سالم با داشتن 12 کلینیک در سطح شهر تهران به کارکنان شهرداری و شهروندان تهرانی ارائه خدمت می کند، در سال گذشته بیش از 1.300.000 نفر مراجعه به این مراکز ثبت شده است که حدود 1.000.000 نفر آن شهروندان تهرانی و بقیه از کارکنان شهرداری بوده اند ، حضور اورژانس شهرداری در تمامی مراسم و مناسبت های خاص شهری توسط شرکت شهر سالم انجام شده است ، مرکز بهداشت شهر تهران به بررسی و نظارت ایمنی پارک ها از نظر بهداشت آب، سرویس های بهداشتی، ایمنی وسایل بازی و ... می پردازد. همچنین نظارت بر انجام صحیح کلیه امور شهری جهت رعایت بهداشت عمومی شهر، تهیه و تدوین استاندارد های محل و وسایل بازی کودکان و ارسال آن به تمامی مناطق برای بکارگیری و رعایت استانداردها از دیگر اقدامات شرکت شهر سالم شهرداری تهران است.

ایازی با بیان اینکه اقداماتی در حوزه سیاستگذاری شاغلین شهرداری تهران در سال 1387 در شورای درمان انجام شده خاطر نشان کرد : شناسایی، تشکیل پرونده و به عهده گرفتن هزینه ها و برقراری تسهیلات لازم برای کلیه بیماران خاص وصعب العلاج در مجموعه کارکنان و خانواده های تحت پوشش شهرداری تهران و ارائه طرح و تصویب اجرای چکاپ کارمندان و کارگران رسمی شهرداری تهران و تهیه شناسنامه سلامتی از نظر تعیین وضعیت سلامتی پایه و غربالگری اولیه بیماری ها از جمله این اقدامات است .

وی در ادامه این گفتگو با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی بهداشت به مناسبت روز جهانی سلامت(سلامت در حوادث و بلایا)، به نمونه هایی از فعالیت های ستاد مدیریت بحران شهرداری تهران اشاره کرد و گفت : اختصاص 70 پایگاه چند منظوره پشتیبانی مدیریت بحران در سطح شهر تهران با کلیه امکانات ورزشی به ورزش بانوان بصورت رایگان ، برگزاری حدود 40 دوره آموزشی با مبانی مدیریت بحران ویژه شهروندان با همکاری اداره کل سلامت شهرداری تهران(دوره کمک های اولیه و...)، فراهم ساختن امکان حضور و ارائه خدمات فوریتهای پزشکی به شهروندان توسط 39 تیم مرکز اورژانس شهر تهران در پایگاه های پشتیبانی مدیریت بحران شهر تهران ، فعال سازی و عملیاتی نمودن کمیته بهداشت و کمیته تریاژ و تخلیه مجروحان از مجموعه کمیته های 20 گانه ستاد مدیریت بحران شهر تهران با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران و انجام مطالعه احداث سه بیمارستان مقاوم ویژه شرایط بحرانی،‌انجام مطالعه مکان یابی احداث بیمارستان در شهر تهران به لحاظ ضوابط آسیب پذیری لرزه ای، سرانه جمعیت و راه های دسترسی و ترافیکی شهر تهران، فراهم سازی امکان ساخت یک بیمارستان الگو و نمونه در زمینه طراحی ایمنی،‌ مقاومت و سایر شرایط بحرانی توسط بخش خصوصی و دولتی در شهر تهران ( طبق مصوبه چگونگی ایمن سازی و استاندارد بیمارستانها و مراکز درمانی، تشخیصی شورای اسلامی شهر تهران ) از جمله این اقدامهاست.

ابلاغ دستورالعمل شهرداری عاری از دخانیات به تمامی زیرمجموعه ها

ایازی با اشاره به دستورالعمل شهرداری مبنی بر ایجاد شهری عاری از دخانیات گفت : با توجه به اینکه عامل بروز و تشدید بسیاری از بیماریهای خطرناک ناشی از مصرف دخانیات و یا استنشاق دود سیگار است، لذا شهرداری در راستای مراقبت از سلامت کارکنان خود بویژه آن ها که سیگاری نیستند ولی در معرض دود سیگار همکاران خود هستند و همینطور به منظور معرفی الگویی برای سایر نهادهای شهری بحث شهرداری عاری از دخانیات را مطرح کرده است که بصورت یک دستورالعمل ضروری تهیه و به تمامی واحدهای تابعه ابلاغ شده است.

وی افزود : در این دستورالعمل که با هدف فرهنگ سازی جهت عدم مصرف دخانیات است بر مواردی نظیر ممنوعیت مصرف دخانیات در اماکن مربوط به شهرداری ، جلوگیری از تبلیغ دخانیات در بیلبوردهای شهری و توسعه کلینیکهای مشاوره ترک دخانیات در مراکز بهداشت وابسته به شهرداری تاکید شده است .

ایازی ادامه داد : برای روز جهانی بدون دخانیات ( 10 خرداد ) نیز از هم اکنون کارگروهی تشکیل شده تا با مشارکت سایر بخشها برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری هفته بدون دخانیات در دهه اول خرداد ماه انجام شود و هدف اصلی، فرهنگ سازی و توسعه تفکر شهر تهران عاری از دخانیات است.

پایان کار ساختمانها در صورت رعایت ایمنی کارگاه ساختمانی صادر می شود

مشاور عالی شهردار تهران درباره تمهیدات اندیشیده شده برای ایمنی کارگاه های ساختمانی اظهار داشت : با توجه به سابقه بروز حوادث ساختمانی، کارگروهی با حضور متخصصین دانشگاهی و کارشناسان دستگاه های ذیربط شامل وزارت کار، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان مهندسی و بخش های مختلف شهرداری طی سال 87 تشکیل و آیین نامه ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی تدوین شده است که به زودی تصویب و ابلاغ خواهد شد.

وی افزود : این آیین نامه با استناد به قوانین موجود کشوری بوده و شهرداری در نظر دارد آنرا به کلیه شهرداریها ابلاغ نماید تا یکی از معیارهای صدور جواز پایان کار ساخت و سازها در تهران، منوط به رعایت مقررات موجود در این آیین نامه توسط پیمانکاران یا مجریان مربوطه باشد.

تهران ؛ یکی از اولین کلان شهرهای عضو شبکه جهانی جامعه ایمن

ایازی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه جامعه ایمن طرحی است که شهرداری تهران در زمینه آن فعال شده است، گفت : معمولاً مردم در اثر انواع حوادث دچار صدمات جسمی و روحی متعددی می شوند که از حوادث ترافیکی گرفته تا فرار کودکان از خانه را شامل می شود . در طرح جامعه ایمن، با توانمندسازی مردم محلات و با حمایت و مشارکت کلیه بخش های دولتی و غیردولتی و تخصصی ضمن شناسایی و ثبت خطرات موجود ، برنامه های مختلف برای کاهش و پیشگیری از بروز حوادث طراحی و نهایتاً با مشارکت خود مردم به اجرا گذاشته می شود.

به گفته مشاور عالی شهردار تهران شبکه جهانی جوامع ایمن که توسط سازمان جهانی بهداشت مطرح شده تا کنون عضویت شهرهای زیادی از جهان را پس از کسب شاخصهای مربوطه مورد تأیید قرار داده است، ولی تهران به عنوان یکی از اولین کلان شهرهای جهانی است که پس از کسب شاخصهای مربوط و تأیید آن توسط مرکز جهانی مربوطه به شبکه جهانی جوامع ایمن خواهد پیوست و انشاا... الگویی برای سایر کلان شهرها خواهد بود. در حال حاضر این طرح به صورت پایلوت در منطقه 22 تهران مورد تأیید کارشناسان سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته و طرح در مناطق4،5،20،21 هم در حال اجراست.

وی همچنین به استقرار سیستم مدیریت HSE (مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست) در شهرداری اشاره کرد و گفت : در حال حاضر خط مشی این سیستم به عنوان تعهد مدیریت ارشد به کلیه مبادی ذیربط در شهرداری تهران تدوین و ابلاغ شده و زیر ساخت های علمی و فنی و اجرایی لازم در این خصوص تدارک دیده شده است. مدل استقرار سیستم HSE ویژه شهرداری تهران نیز در مرحله بازنگری نهایی می باشد که در نهایت با برنامه ریزیهای انجام گرفته برای استقرار سیستم، انشاء... به زودی پیاده سازی سیستم مدیریت در شاکله شهرداری تهران اجرایی خواهد شد.