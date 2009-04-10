جلب حمایت مردم افغانستان مهمتر از مبارزه با طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژنرال" دیوید مک کرنان" فرمانده ارشد نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان، در یادداشتی سه صفحه‌ ای اعلام کرد که نیروهایش باید نشان دهند که حضور آنها در افغانستان به خاطر حمایت از مردم این کشور است.

در این یادداشت آمده که در کنار عملیاتهای مبارزه با دشمنان، عملیاتهایی برای تحت تاثیر قرار دادن مردم نیز باید انجام شود.

این یادداشت توسط ژنرال "دیوید پتریوس"، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا به کمیته‌ سرویسهای تسلیحاتی مجلس سنای آمریکا تقدیم شد.

مک کرنان در این یاداشت می نویسد : در خصوص مشکل افغانستان راه حلی صرفا نظامی کارآمد نخواهد بود، بلکه به راه حلی سیاسی آن هم با رهبری افغانستان نیاز است. در عین حال نیروهای نظامی نیز باید از مردم محافظت کرده و فضای امنیتی لازم برای دولت و نیز توسعه در کشور را فراهم کنند.