کشف محموله ای با 12 هزار قرص نیروزا در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در خصوص جزئیات این خبر گفت: با توجه به طرحهای ویژه پلیس آگاهی برای کنترل و ریشه کن کردن قاچاق، مدتی قبل کارآگاهان با دریافت گزارشات مردمی و اطلاعات موثق در جریان فعالیت اعضای چند قاچاقچی قرار گرفتند که از تعطیلات آخر سال و همچنین ورود تعداد زیادی از مسافرین نوروزی به این استان سوءاستفاده کرده و با اتوبوسهای مسافربر کالای قاچاق را از استانهای جنوبی برای توزیع به مشهد منتقل می کردند.

سرهنگ صادقی افزود: با توجه به اهمیت موضوع یک تیم عملیاتی ویژه از کارآگاهان پلیس وارد عمل شده و با انجام ساعتها کار اطلاعاتی و تحقیقات گسترده با اطلاع از این که قاچاقچیان در حال انتقال محموله بزرگ دیگری به مشهد هستند به کمین نشسته و محل انبار محموله های قاچاق را در یکی از گاراژهای قدیمی شناسایی و در نهایت با اقدام ضربتی و غافلگیرانه سه نفر از متهمان را در محل انبار دستگیر کردند.