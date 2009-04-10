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۲۱ فروردین ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

کشف محموله ای با 12 هزار قرص نیروزا در خراسان رضوی

کشف محموله ای با 12 هزار قرص نیروزا در خراسان رضوی

با تلاش پیگیر کارآگاهان پلیس آگاهی دهها کارتن پودر نیروزا غیر بهداشتی به وزن دو تن و در حدود 12 هزار انواع قرصهای نیروزا کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی در خصوص جزئیات این خبر گفت: با توجه به طرحهای ویژه پلیس آگاهی برای کنترل و ریشه کن کردن قاچاق، مدتی قبل کارآگاهان با دریافت گزارشات مردمی و اطلاعات موثق در جریان فعالیت اعضای چند قاچاقچی قرار گرفتند که از تعطیلات آخر سال  و همچنین ورود تعداد زیادی از مسافرین نوروزی به این استان سوءاستفاده کرده و با اتوبوسهای مسافربر کالای قاچاق را از استانهای جنوبی برای توزیع به مشهد منتقل می کردند.

سرهنگ صادقی افزود: با توجه به اهمیت موضوع یک تیم عملیاتی ویژه از کارآگاهان پلیس وارد عمل شده و با انجام ساعتها کار اطلاعاتی و تحقیقات گسترده با اطلاع از این که قاچاقچیان در حال انتقال محموله بزرگ دیگری به مشهد هستند به کمین نشسته و محل انبار محموله های قاچاق را در یکی از گاراژهای قدیمی شناسایی و در نهایت با اقدام ضربتی و غافلگیرانه سه نفر از متهمان را در محل انبار دستگیر کردند.

کد مطلب 857663

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