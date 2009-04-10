مرکز اسلامی دانشجویان مسلمان دانشگاه دوک آمریکا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، در مراسم افتتاحیه این مرکز امام جامعه دانشگاه گفت: مرکز اسلامی مسلمانان دانشگاه دوک فضایی فراهم می کند که دانشجویان بتوانند فعالانه در انجمنها، گردهمایی ها و رویدادهای فرهنگی شرکت کنند. این مرکز همچنین منبعی درباره جامعه مسلمان شهر بوده و غیرمسلمانانی که می خواهند اطلاعاتی درباره دین اسلام داشته باشند می توانند به آن مراجعه کنند.

وی اهمیت برقراری ارتباط با غیر مسلمانان را نیز به اندازه ارتباط با مسلمانان حائز اهمیت دانست و اظهار داشت که در نظر دارد کلاسی درباره اسلام شناسی برای جامعه گسترده تر برگزار کند.

دانشگاه دوک یکی از چهار دانشگاه آمریکایی است که روحانی مسلمان تمام وقت دارد. دیگر دانشگاههایی که از حضور یک روحانی مسلمان تمام وقت سود می برند دانشگاه جورج تاون، دانشگاه پریستون و دانشگاه یل هستند.

اگرچه تعداد دانشجویان مسلمان دانشگاه دوک زیاد نیست و شاید بتوان آنها را بین 520 تا 530 نفر تخمین زد اما این تعداد یکی از فعال ترین گروه دانشجویی در سراسر ایالات متحده محسوب می شوند.

براساس اظهارات دانشجویان دانشگاه دوک مرکز تازه تأسیس مسلمانان به طور هفتگی اقدام به برگزاری گردهمایی های و فعالیتهای فرهنگی و دینی خواهد کرد.