ایرج راد در این ‌باره به خبرنگار مهر گفت: در حقیقت آنچه در ایران درباره مدیر تولید باب شده مربوط به سینما است و تعریفی به آن معنا در تئاتر نداشته است. البته از سال‌ها قبل حتی در اداره هنرهای دراماتیک افرادی بودند که مسائل جنبی تولید تئاتر نظیر خرید و تدارکات و اموری از این قبیل را انجام می‌دادند و شاید به معنای امروزی کار مدیر تولید را عهده‌دار بودند.

وی ادامه داد: اسم مهم نیست بلکه شرح وظایف و فعالیت‌های مدیر تولید مهم است. مدیر تولید باید باری از دوش کارگردان بردارد و مسئولیت کارهای غیر هنری تولید یک نمایش را عهده‌دار باشد. در همین حال امور هنری تولید یک اثر نمایشی باید بر عهده‌ کارگردان اثر باشد. مدیر تولید نباید در امور هنری و کارهایی نظیر انتخاب بازیگر دخالت کند.

مدیرعامل خانه تئاتر تأکید کرد: کارگردان باید احاطه و اشراف کامل بر روند تولید و اجرای نمایش داشته باشد و مدیر تولید زیر نظر کارگردان عمل کند و موارد و عوامل مورد نیاز کارگردان را در اختیارش قرار دهد تا کارگردان با آرامش خاطر بیشتر به امور هنری اثر نمایشی بپردازد.



راد ادامه داد: نباید فراموش کرد این کارگردان است که بازیگران مورد نظر خود را معرفی می‌کند و مدیر تولید در راستای آن به عقد قرارداد و باقی امور مربوطه می‌پردازد، اما چون قراردادها را مدیر تولید می‌بندد نباید به گونه‌ای عمل شود که اختیارات کارگردان تضعیف شود. مدیر تولید باید زیر نظر کارگردان کار کند.

راد با اشاره به اینکه پرداخت دستمزد مدیر تولید نباید برعهده کارگردان و گروه نمایشی باشد، درباره نحوه انتخاب مدیر تولید گفت: مدیر تولید عاملی کمک کننده به پیشبرد مسائل مختلف جنبی تولید تئاتر است. کارگردان می‌تواند مدیر تولید خود را معرفی کند و یا این کار را مرکز هنرهای نمایشی بسپارد.

وی یادآور شد: در سال‌های گذشته عده‌ای طراح صحنه در استخدام مرکز هنرهای نمایشی بودند که به گروه‌های نمایشی معرفی می‌شدند. در صورت مشغله‌ زیاد این طراحان، کارگردان خود طراح را معرفی می‌کرد. خیلی از طراحان صحنه استخدام شده توسط مرکز مورد قبول کارگردان‌ها بودند، زیرا تبحر لازم در کار را داشتند و با گروه‌های اجرایی نیز ارتباط نزدیک داشتند.

این بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در پایان خاطرنشان کرد: شکل حضور و عملکرد مدیر تولید باید مشخص شده و جا بیفتد. در عیر این صورت اگر قرار باشد مدیر تولیدی که معرفی می‌شود مانعی برای گروه نمایشی و کارگردان باشد روند مناسبی ندارد. مرکز هنرهای نمایشی و خانه تئاتر باید آئین‌نامه‌ای تنظیم کنند که در آن شرح وظایف مدیر تولید مشخص شده باشد تا کارگردان و مدیر تولید نحوه همکاری با یکدیگر را به درستی بدانند و مدیر تولید در حیطه فعالیت کارگردان دخالت نکند.