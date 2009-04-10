سردبیر القدس العربی : اتهامات حکومت مصر بر ضد حزب الله ساختگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی در مقاله ای به قلم عبدالباری عطوان سردبیر خود درباره اتهامات اخیر دادستان کل مصر بر ضد حزب الله نوشت : این روزها مسائل زیادی در مصر اتفاق می افتد که فهم آن به سبب عجیب و غریب بودنش و اینکه تحت معیارهای منطقی نیست،دشوار است که یکی از این مسائل،اتهامات دادستان کل مصر بر ضد حزب الله به برنامه ریزی برای انجام عملیات خصمانه در داخل کشور است.

عطوان در اشاره به ساختگی و بی اساس بودن اتهامات دادستان کل مصر می نویسد : نمی دانیم چرا حزب الله باید خواهان جذب مزدور در مصر و اقدام برای انجام حملاتی به تاسیسات عمومی شود،زیرا تاریخ طولانی این جنبش در مقاومت هرگز اشاره ای به اینکه این جنبش عملیاتی بر ضد اهداف اسرائیل در خارج از لبنان نمی کند چه برسد به اینکه بخواهد عملیاتی بر ضد اهداف عربی یا به ویژه مصر انجام دهد.

وی تاکید می کند : این اتهامات به نظر می رسد از اول تا آخر آن تماما ساختگی باشد مانند اتهامات مشابهی که بر ضد جنبش اخوان المسلمین مطرح می شود و روزی نیست که مقامهای مصری شماری از اعضای این جنبش را دستگیر نکنند بدون اینکه این افراد علت بازداشت خودشان را بدانند.

عطوان می نویسد : شاید اتهام دادستان کل مصر بر ضد حزب الله به تلاش برای قاچاق سلاح به جنبش حماس و دیگر گروههای مقاومت در نوار غزه از خاک مصر قابل فهم باشد که حزب الله به روابط خود با این گروههای مقاومت افتخار هم می کند،اما اینکه این جنبش از سوی دادستان کل مصر متهم به تلاش برای انجام عملیات تروریستی در مصر با کمک گرفتن از طرفداران مصری یا فلسطینی خود شود،عقل نمی تواند آن را باور کند.

اما اتهامی که بر اساس بیانیه دادستان مصر عجیب تر از دیگر اتهامات است،تلاش برای رواج و گسترش تفکر شیعی است،آیا مصری ها به این تلاش نیاز دارند و آیا کسانی هستند که ندانند مصری ها چقدر اهل بیت علیهم السلام را دوست دارند؛ آیا هر سال میلیونها مصری در سالروز ولادت اهل بیت در شهرهایشان و از صدها سال پیش یعنی قبل از آنکه حزب الله یا دولت اسلامی در ایران شکل گیرد، شرکت نمی کنند؟

به گزارش مهر، سردبیر روزنامه القدس العربی می افزاید : بدیهی است تلاش هدفمند و حساب شده ای از سوی حکومت مصر برای گمراه کردن نگاهها از مشکلات پیچیده داخلی از طریق دشمن تراشی خارجی در حال انجام است و ترجیح می دهد زمینه این تلاش،اختلافات مذهبی باشد و این مسئله حمله جدید بر ضد حزب الله را توضیح می دهد و شاید یادآوری تنش در روابط با ایران به سبب نمایش فیلم "اعدام فرعون" باشد که به ترور انور سادات می پرداخت که در آن زمان شاهد حمله مشابهی بر ضد ایران و بسته شدن دفتر شبکه العالم وابسته به این کشور در مصر بودیم.

عطوان خاطر نشان می کند: دولت مصر می خواهد درگیری با حزب الله را آغاز کند و مردم مصر را بر ضد این جنبش بسیج کند همانند تلاشهایی که پیش از سفر سادات به قدس اشغالی برای بسیج مردم بر ضد فلسطینی ها و اعراب برای توجیه امضای معاهده کمپ دیوید و پایان حالت جنگ با اسرائیل انجام داد.

در ادامه این مطلب آمده است : حزب الله به این علت خطری برای دولت مصر به شمار می رود،زیرا از مقاومت در نوار غزه حمایت می کند و به پیروزی بر اسرائیل در جنگ 2006 این رژیم دست یافت که تمام معادلات نظامی منطقه ای و بین المللی را بر هم زد،بنابراین دولت مصر با مقاومت به جنگ برخاست و حلقه محاصره آن را تنگ تر کرد و تمام امکانات خود را برای جلوگیری از ورود غذا و دارو علاوه بر سلاح و مهمات به کار گرفته است.

نکته عجیب تر دیگر اینکه این اقدامات تحریک آمیز بر ضد حزب الله در زمانی صورت می گیرد که کشورهای بزرگی مانند ایالات متحده آمریکا و انگلیس به این جنبش نزدیک می شوند؛ در هفته گذشته لندن میزبان حسین الحاج از فعالترین نمایندگان حزب الله در پارلمان لبنان بود و همچنین از ابراهیم الموسوی مسئول اطلاع رسانی حزب و یکی از اعضای دفتر سیاسی این جنبش استقبال کرد.

شاید ذکر این نکته برای دست اندرکاران این حمله سودمند باشد به اینکه ایالات متحده، ایران به عنوان حامی حزب الله را برای شرکت در کنفرانس بین المللی درباره افغانستان دعوت کرد و رئیس جمهور اوباما در سفر به آنکارا بار دیگر پیشنهاد همکاری با این کشور بر اساس منافع و احترام متقابل را مطرح کرد.

در ادامه این مقاله آمده است : حبیب العادلی وزیر کشور مصر دو هفته پیش در اظهاراتی کتبی،شیعیان مصر را که تعدادشان فراتر از چهار هزار نفر نیست،تمجید کرد و آنها را صلح جو و بی خطر خواند،ولی امروز دادستان کل مصر به این افراد تهمت دشمنی با مصر می زند و آنها را ستون پنجم و خطری برای امنیت ملی این کشور قلمداد می کند در حالی که باید گفت خطر واقعی برای مصر، سیاستهای آشفته و سردرگم فعلی آن و حمایت مستقیم و غیر مستقیم از تجاوزگری اسرائیل به امت عربی است و ما اعتقادی به خطرناک بودن حزب الله نداریم.

عطوان می افزاید : دعوت از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دولت افراطی اسرائیل برای سفر به مصر برای دیدار با رئیس جمهوری این کشور در شرم الشیخ،اهانت به مردم مصر و تحقیر این کشور به شمار می رود،چطور از نتانیاهو دعوت می کند که لیبرمن وزیر امور خارجه آن تهدید به بمباران سد العالی و غرق کردن مصر کرده است؟چرا از نتانیاهو دعوت می کند در حالی که وی حتی راه حل دو کشور را رد کرده و تهدید به تجاوزگری مجدد به نوار غزه برای سرکوب مقاومت کرده است؟

نویسنده در پایان می نویسد : هدف ما دفاع از حزب الله نیست،بلکه از مصر و جایگاه آن دفاع می کنیم که سیاستهای کوته بینانه و شرم آور حکومت آن سبب سقوط این جایگاه شده است.