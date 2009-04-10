کارگاه آموزشی گیاهان گرامینه در دانشگاه مازندران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر آرمان محمودی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه مازندران صبح جمعه در حاشیه همایش اصلاح الگوی مصرف در جمع خبرنگاران هدف از برگزاری اولین کارگاه آموزشی گرامینه را، گامی در جهت شناسایی جنس ها و گونه های گرامینه شمال کشور و در مرحله آتی گرامینه های سراسر ایران برشمرد.

وی افزود: از نظر گیاه شناسی، منطقه شمال ایران یکی از 7 مرکز خزانه ژنی در دنیا محسوب می شود.

مسئول برگزاری کارگاه آموزشی گیاهان گرامینه با اشاره به اینکه تنوع گونه های گرامینه در این منطقه بسیار زیاد است تصریح کرد: تاکنون هیچ گونه مطالعه فلورستیک بر روی گونه های شمال ایران انجام نشده است و به‌همین دلیل ‌با فقدان هرگونه منبع، کتاب، فلورو کلید شناسایی برای گرامینه های شمال کشور روبرو هستیم.

محمودی با تاکید بر نقش و اهمیت بالای گیاهان گرامینه، که اغلب آنها در رده گیاهان دارویی محسوب می شوند، اظهار داشت: گیاهان دارویی به لحاظ غنی بودن از ژنهای مقاوم در برابر آفات و بیماریهای گیاهی و منبع اصلی غذای انسان و تغذیه دام و طیور، به همراه ‌کاربرد در صنایع کاغذسازی، فیبر، چسب و رزین و بسیاری موارد دیگر از جایگاه قابل توجهی برخوردارند.

وی گرامینه ها را به لحاظ علمی یکی از مهمترین تیره‌های نهان دانگان دانست و گفت: شناسایی این گونه ها مستلزم مهارت و تسلط کامل گیاه شناس بر جنسها و گونه های این تیره مهم از تک لپه ای ها است.

محمودی از حضور پروفسور یادف و پروفسور رینا از متخصصان سیستماتیک و بیوسیستماتیک گیاهی از دانشگاههای هندوستان در این کارگاه خبرداد و گفت: پروفسور یادف، فلور گرامینه های کشور هندوستان را تالیف نموده و بیش از 36 گونه گیاهی در سطح دنیا به نام وی ثبت شده است همچنین در علوم تاکسونومی گیاهی شهرت بین المللی دارد.

وی در معرفی پروفسور رینا نیز، وی را از گیاه شناسان معتبر بیوسیستماتیک گیاهی معرفی کرد و اذعان داشت: برای اولین بار در هندوستان تکنیک های‌مولکولی فیش و گیش که اساس سایتوژنتیک مولکولی در علوم گیاهی هستند توسط این استاد به انجام رسیده است.

کارگاه آموزشی سه روزه گیاهان گرامینه ، با حضور 25 عضو هیئت علمی و کارشناس از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی سراسر کشور در دانشگاه مازندران برگزار می شود.