پنج نمایش به بخش مدرسان تئاتر دانشگاهی ایران راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری این جشنواره اعلام کرد هیئت انتخاب بخش مدرسان دانشگاه‌ها متشکل از سعید کشن‌فلاح و محمدباقر قهرمانی از بین 13 پیشنهاد از دانشگاه‌های تئاتری سراسر کشور پنج اثر را برای حضور در این بخش از جشنواره معرفی کرد.

براین اساس نمایش "سیدروماک" نوشته و کار محمودرضا رحیمی، "آقای شادی و استثنا و قاعده" شکوفه ماسوری، "پلیس" علی‌اکبر علیزاد، "بیچاره مکبث" پیام عزیزی و نمایش "کوآرتت تایتانیک" ایرج محرمی در این بخش روی صحنه می‌رود. بخش مدرسان دانشگاه شامل آثاری است که هر یک از مدرسان تئاتر با همراهی دانشجویان خود آن را اجرا می‌کنند.



دوازدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران پنجم تا 12 اردیبهشت‌ماه در تهران برگزار می‌شود.