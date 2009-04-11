به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سیدعلی اکبر میری شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده از مردم استان ایلام، 93 درصد مردم از عملکرد پلیس در این استان در سال گذشته و به ویژه در ایام نوروز رضایت داشتند.

وی بیان داشت: امسال 47 ایستگاه پلیس در نقاط مختلف استان در ایام نوروز استقرار داشته اند که این امر نیز دلیلی بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد این نهاد امنیتی است.

این مسئول ادامه داد: در ایام نوروز امسال نزدیک به چها رهزار نیروی پلیس استان وظیفه نظم و امنیت را بر عهده داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: تصادفات نیز در استان ایلام به دلیل نظارت بیشتر پلیس و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان کاهش یافته است.

میری یادآور شد: تعامل مردم با پلیس منجر به ثبات نظم و آرامش در جامعه می شود.