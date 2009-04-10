حضور آگاهانه مردم در انتخابات برای برون رفت از مشکلات کنونی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مطصفی کواکبیان پیش از ظهر جمعه در نشست با اعضای ستاد موسوی در گرگان افزود: برای برون رفت کشور از وضعیت کنونی، انتخابات باید بر اساس قانون و آرای مردمی صورت گیرد و حضور آگاهانه مردم در این دوره انتخابات ضرورت دارد.

وی افزود: مشارکت گسترده مردم در انتخابات اصلی مهم بوده و باید گروهها و جناحها در این زمینه برنامه ریزی داشته باشند.

وی با اشاره به حضور موسوی در عرصه انتخابات اظهار داشت: وضعیت نگران کننده کشور دلیل ورود موسوی در این عرصه است و باید تلاش شود تا مردم از انتخابات دلسرد نشوند و باید برای مشارکت گسترده مردم برنامه ریز ی شود.

وی به کنارگیری خاتمی از عرصه انتخابات اشاره و اضافه کرد: اخلاق مداری و اصولگرایی علت اصلی کناره گیری خاتمی بود و اگر وی به دنبال قدرت بود کناره گیری نمی کرد.

دبیرکل حزب مردمسالاری بیان داشت: موسوی مدافع راستین خط امام راحل به شمار می آید و همواره اصول ترسیم شده بنیادنگذار جمهوری اسلامی را پاس داشته است.

در این جلسه "محمود ربیعی" به عنوان مسئول ستاد انتخابات "میرحسین موسوی" در گلستان معرفی شد.